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На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине
На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине - РИА Новости, 07.03.2022
На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине
Двое на машине попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в штате Мэриленд, на которой были вице-президент Камала Харрис и ряд американских чиновников, один... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:36
2022-03-07T07:36
2022-03-07T08:01
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое на машине попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в штате Мэриленд, на которой были вице-президент Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек задержан, следует из сообщений СМИ и официального заявления.Как передает телеканал WTOP со ссылкой на журналистов из пула Белого дома, в воскресенье вечером база была заблокирована после сообщений о вооруженном человеке. Камала Харрис и "второй джентльмен" Дуглас Эмхофф, а также представители американского правительства благополучно покинули базу."Примерно в 21.00 сегодня машина проехала через контрольно-пропускной пункт службы безопасности и не ответила на команды сотрудников службы безопасности у главных ворот Объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд ... Группа сил безопасности немедленно выставила заграждения и остановила машину. Два человека убежали из машины, один был задержан 316-й группой. Один остается на свободе", - говорится в сообщении базы в Facebook.Отмечается, что у задержанного оружие, но выстрелов совершено не было.
https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770589308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
07:36 07.03.2022 (обновлено: 08:01 07.03.2022)
На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине
В США два человека пытались прорваться на авиабазу, на которой была вице-президент Харрис