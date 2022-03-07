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На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине
На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине - РИА Новости, 07.03.2022
На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине
Двое на машине попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в штате Мэриленд, на которой были вице-президент Камала Харрис и ряд американских чиновников, один... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T07:36
2022-03-07T08:01
в мире
сша
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое на машине попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в штате Мэриленд, на которой были вице-президент Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек задержан, следует из сообщений СМИ и официального заявления.Как передает телеканал WTOP со ссылкой на журналистов из пула Белого дома, в воскресенье вечером база была заблокирована после сообщений о вооруженном человеке. Камала Харрис и "второй джентльмен" Дуглас Эмхофф, а также представители американского правительства благополучно покинули базу."Примерно в 21.00 сегодня машина проехала через контрольно-пропускной пункт службы безопасности и не ответила на команды сотрудников службы безопасности у главных ворот Объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд ... Группа сил безопасности немедленно выставила заграждения и остановила машину. Два человека убежали из машины, один был задержан 316-й группой. Один остается на свободе", - говорится в сообщении базы в Facebook.Отмечается, что у задержанного оружие, но выстрелов совершено не было.
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в мире, сша
07:36 07.03.2022 (обновлено: 08:01 07.03.2022)
 
На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине

В США два человека пытались прорваться на авиабазу, на которой была вице-президент Харрис

© Фото : Sgt. Jack Sanders / Airman 1st Class Cory BushАвиабаза
Авиабаза - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© Фото : Sgt. Jack Sanders / Airman 1st Class Cory Bush
Авиабаза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое на машине попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в штате Мэриленд, на которой были вице-президент Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек задержан, следует из сообщений СМИ и официального заявления.
Как передает телеканал WTOP со ссылкой на журналистов из пула Белого дома, в воскресенье вечером база была заблокирована после сообщений о вооруженном человеке. Камала Харрис и "второй джентльмен" Дуглас Эмхофф, а также представители американского правительства благополучно покинули базу.
"Примерно в 21.00 сегодня машина проехала через контрольно-пропускной пункт службы безопасности и не ответила на команды сотрудников службы безопасности у главных ворот Объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд ... Группа сил безопасности немедленно выставила заграждения и остановила машину. Два человека убежали из машины, один был задержан 316-й группой. Один остается на свободе", - говорится в сообщении базы в Facebook.
Отмечается, что у задержанного оружие, но выстрелов совершено не было.
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