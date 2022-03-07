https://ria.ru/20220307/aviabaza-1776996671.html

На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине

На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине - РИА Новости, 07.03.2022

На американскую авиабазу попытались прорваться два человека на машине

Двое на машине попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в штате Мэриленд, на которой были вице-президент Камала Харрис и ряд американских чиновников, один... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T07:36

2022-03-07T07:36

2022-03-07T08:01

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/70/1562427039_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_ff84755ba267d977cb025b43d9c03920.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Двое на машине попытались прорваться на авиабазу Анэдрюс в штате Мэриленд, на которой были вице-президент Камала Харрис и ряд американских чиновников, один вооруженный человек задержан, следует из сообщений СМИ и официального заявления.Как передает телеканал WTOP со ссылкой на журналистов из пула Белого дома, в воскресенье вечером база была заблокирована после сообщений о вооруженном человеке. Камала Харрис и "второй джентльмен" Дуглас Эмхофф, а также представители американского правительства благополучно покинули базу."Примерно в 21.00 сегодня машина проехала через контрольно-пропускной пункт службы безопасности и не ответила на команды сотрудников службы безопасности у главных ворот Объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд ... Группа сил безопасности немедленно выставила заграждения и остановила машину. Два человека убежали из машины, один был задержан 316-й группой. Один остается на свободе", - говорится в сообщении базы в Facebook.Отмечается, что у задержанного оружие, но выстрелов совершено не было.

https://ria.ru/20220202/ugrozy-1770589308.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша