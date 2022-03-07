Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220307/alyuminiy-1777046634.html
Стоимость алюминия установила новый рекорд
Стоимость алюминия установила новый рекорд - РИА Новости, 07.03.2022
Стоимость алюминия установила новый рекорд
Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, благодаря этому более чем на треть... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:52
2022-03-07T15:52
экономика
россия
русал
гонконгская фондовая биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768669813_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_0128ef321c408c634fa2e9616261f034.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, благодаря этому более чем на треть подскочили котировки "Русала" в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.Цена на алюминий поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).На фоне такого роста акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.
https://ria.ru/20220307/rusal-1777021330.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768669813_0:190:2477:2048_1920x0_80_0_0_ad6b9a804170bf59f206ef0e68487faf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, русал, гонконгская фондовая биржа
15:52 07.03.2022
 
Стоимость алюминия установила новый рекорд

Стоимость алюминия обновила рекорд, поднявшись выше четырех тысяч долларов за тонну

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРабочий в литейном цехе алюминиевого завода
Рабочий в литейном цехе алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Рабочий в литейном цехе алюминиевого завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, благодаря этому более чем на треть подскочили котировки "Русала" в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.
Цена на алюминий поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).
На фоне такого роста акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.
Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.
Производство алюминия на предприятиях компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
12:09
"Эн+ Груп" пересматривает стратегию в отношении "Русала"
 
ЭкономикаРоссияРусалГонконгская фондовая биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала