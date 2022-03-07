https://ria.ru/20220307/alyuminiy-1777046634.html

Стоимость алюминия установила новый рекорд

Стоимость алюминия установила новый рекорд - РИА Новости, 07.03.2022

Стоимость алюминия установила новый рекорд

Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, благодаря этому более чем на треть... РИА Новости, 07.03.2022

2022-03-07T15:52

2022-03-07T15:52

2022-03-07T15:52

экономика

россия

русал

гонконгская фондовая биржа

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, благодаря этому более чем на треть подскочили котировки "Русала" в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.Цена на алюминий поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).На фоне такого роста акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.

https://ria.ru/20220307/rusal-1777021330.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, русал, гонконгская фондовая биржа