https://ria.ru/20220307/alyuminiy-1777046634.html
Стоимость алюминия установила новый рекорд
Стоимость алюминия установила новый рекорд - РИА Новости, 07.03.2022
Стоимость алюминия установила новый рекорд
Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, благодаря этому более чем на треть... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T15:52
2022-03-07T15:52
2022-03-07T15:52
экономика
россия
русал
гонконгская фондовая биржа
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Стоимость алюминия в ходе торгов понедельника достигла рекорда и впервые в истории поднялась выше 4 тысяч долларов за тонну, благодаря этому более чем на треть подскочили котировки "Русала" в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.Цена на алюминий поднималась в ходе торгов понедельника до 4 073,5 доллара, что стало новым рекордом, приводит агентство Франс Пресс котировки Лондонской биржи металлов (LME).На фоне такого роста акции российского алюминиевого гиганта "Русал" на Гонконгской фондовой бирже подскочили в цене на 34,1%, до 4,8 гонконгского доллара.Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках. Так, газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.
https://ria.ru/20220307/rusal-1777021330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, русал, гонконгская фондовая биржа
Стоимость алюминия установила новый рекорд
Стоимость алюминия обновила рекорд, поднявшись выше четырех тысяч долларов за тонну