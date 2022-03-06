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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/zelenskiy-1776956439.html
Зеленского ждет трибунал на Украине, заявил депутат Рады
Зеленского ждет трибунал на Украине, заявил депутат Рады - РИА Новости, 06.03.2022
Зеленского ждет трибунал на Украине, заявил депутат Рады
Украинский депутат Илья Кива заявил, что Владимира Зеленского, генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБ Украины Ивана Баканова ждет трибунал в стране,... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T19:17
2022-03-06T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виталий кличко
владимир путин
донецкая народная республика
москва
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что Владимира Зеленского, генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБ Украины Ивана Баканова ждет трибунал в стране, куда бы они ни сбежали.Ранее генпрокурор Украины заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву."Вы уже ни на что не способны, вы не являетесь властью, вы являетесь военными преступниками, на чьих руках тысячи человеческих жизней. И как-то я уже вас всех перечислял - тебя (Венедиктову – ред.), Баканова, Зеленского. Вас ждет трибунал, куда бы вы ни сбежали, где бы вы из себя ни корчили правительство в изгнании, вас везде найдут, поменяют на экономические интересы. Запад умеет торговать, а Россия умеет покупать. Вас вернут в страну, вас осудят именем украинского народа", - заявил Кива в обращении к Венедиктовой, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером, и пожелал ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/kadyrov-1776955905.html
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в мире, виталий кличко, владимир путин, донецкая народная республика, москва, россия, вооруженные силы рф, украинский демократический альянс за реформы (удар), владимир зеленский, илья кива
19:17 06.03.2022
 
Зеленского ждет трибунал на Украине, заявил депутат Рады

Депутат Рады Кива заявил, что Зеленского ждет трибунал на Украине, куда бы он ни сбежал

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива заявил, что Владимира Зеленского, генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБ Украины Ивана Баканова ждет трибунал в стране, куда бы они ни сбежали.
Ранее генпрокурор Украины заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву.
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"Вы уже ни на что не способны, вы не являетесь властью, вы являетесь военными преступниками, на чьих руках тысячи человеческих жизней. И как-то я уже вас всех перечислял - тебя (Венедиктову – ред.), Баканова, Зеленского. Вас ждет трибунал, куда бы вы ни сбежали, где бы вы из себя ни корчили правительство в изгнании, вас везде найдут, поменяют на экономические интересы. Запад умеет торговать, а Россия умеет покупать. Вас вернут в страну, вас осудят именем украинского народа", - заявил Кива в обращении к Венедиктовой, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее Кива поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, назвав его сильным лидером, и пожелал ему здоровья. Также политик использовал фразу Мастера Йоды из киносаги "Звездные войны" - "Да пребудет с вами сила". Видеообращение вызвало широкий резонанс в украинском обществе. Пресс-служба партии мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" сообщила, что дело по статье "госизмена" возбуждено против Кивы после его видеообращения к Путину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиталий КличкоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияВооруженные силы РФУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Владимир ЗеленскийИлья Кива
 
 
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