https://ria.ru/20220306/theatre-1776688149.html

В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида"

В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида" - РИА Новости, 06.03.2022

В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида"

В Театре Наций в субботу прошла премьера спектакля-концерта Сергея Сотникова "Фрида" с Мариной Александровой и Петром Дрангой. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T07:13

2022-03-06T07:13

2022-03-06T07:13

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театр наций

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Театре Наций в субботу прошла премьера спектакля-концерта Сергея Сотникова "Фрида" с Мариной Александровой и Петром Дрангой. В постановке соединены оригинальная музыка, графика, переписка и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзия Федерико Гарсиа Лорки. В спектакле затрагиваются такие темы, как свобода самовыражения, сила преодоления и целостность человека. Актриса Марина Александрова призналась, что постановка для нее это "возможность творческого диалога с женщиной, которая восхищает, возмущает и завораживает своими удивительными красками жизни и творчества". Музыкант-виртуоз Петр Дранга отметил, что его давно интересовали личность и творчество Фриды Кало. В спектакле-концерте участвует созданный Петром Дрангой DYP Orchestra, сборный камерный EDM оркестр, играющий на стыке неоклассики и электронной музыки. Художественный руководитель оркестра — Вадим Буянов. Постановку поддержал фонд Familia De Frida Kahlo, отвечающий за сохранение наследия художницы.На творчество Фриды Кало (1907 — 1954) повлияли мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки. Ее стиль иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Особую известность среди ценителей искусства приобрели ее автопортреты. О художнице снимали фильмы и сериалы, посвящали ей песни. Один из самых известных кинопроектов о Кало — лента Джули Тэймор "Фрида" (2002), образ легенды в которой воплотила Сальма Хайек. Эта роль принесла актрисе номинацию на премии "Оскар" и "Золотой глобус".

https://ria.ru/20220302/sovremennik-1775853852.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр наций