Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220306/theatre-1776688149.html
В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида"
В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида" - РИА Новости, 06.03.2022
В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида"
В Театре Наций в субботу прошла премьера спектакля-концерта Сергея Сотникова "Фрида" с Мариной Александровой и Петром Дрангой. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T07:13
2022-03-06T07:13
культура
новости культуры
театр
театр наций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776683993_0:873:2047:2024_1920x0_80_0_0_06b02964bbc9e72f985298b6fce4116e.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Театре Наций в субботу прошла премьера спектакля-концерта Сергея Сотникова "Фрида" с Мариной Александровой и Петром Дрангой. В постановке соединены оригинальная музыка, графика, переписка и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзия Федерико Гарсиа Лорки. В спектакле затрагиваются такие темы, как свобода самовыражения, сила преодоления и целостность человека. Актриса Марина Александрова призналась, что постановка для нее это "возможность творческого диалога с женщиной, которая восхищает, возмущает и завораживает своими удивительными красками жизни и творчества". Музыкант-виртуоз Петр Дранга отметил, что его давно интересовали личность и творчество Фриды Кало. В спектакле-концерте участвует созданный Петром Дрангой DYP Orchestra, сборный камерный EDM оркестр, играющий на стыке неоклассики и электронной музыки. Художественный руководитель оркестра — Вадим Буянов. Постановку поддержал фонд Familia De Frida Kahlo, отвечающий за сохранение наследия художницы.На творчество Фриды Кало (1907 — 1954) повлияли мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки. Ее стиль иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Особую известность среди ценителей искусства приобрели ее автопортреты. О художнице снимали фильмы и сериалы, посвящали ей песни. Один из самых известных кинопроектов о Кало — лента Джули Тэймор "Фрида" (2002), образ легенды в которой воплотила Сальма Хайек. Эта роль принесла актрисе номинацию на премии "Оскар" и "Золотой глобус".
https://ria.ru/20220302/sovremennik-1775853852.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776683993_0:681:2047:2216_1920x0_80_0_0_d0183e3d5550f80d43d81e8c00e959a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, театр наций
07:13 06.03.2022
 
В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида"

В Театре Наций в субботу состоялась премьера спектакля-концерта "Фрида"

© Предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
Концерт-спектакль Фрида
© Предоставлено пресс-службой Театра наций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Театре Наций в субботу прошла премьера спектакля-концерта Сергея Сотникова "Фрида" с Мариной Александровой и Петром Дрангой.
В постановке соединены оригинальная музыка, графика, переписка и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзия Федерико Гарсиа Лорки. В спектакле затрагиваются такие темы, как свобода самовыражения, сила преодоления и целостность человека.
Актриса Марина Александрова призналась, что постановка для нее это "возможность творческого диалога с женщиной, которая восхищает, возмущает и завораживает своими удивительными красками жизни и творчества".
Музыкант-виртуоз Петр Дранга отметил, что его давно интересовали личность и творчество Фриды Кало.

"Вдохновляясь ярким мексиканским колоритом и сюрреалистическими сюжетами полотен, я сочинил много мелодий, которые в моей голове оживляли те или иные картины Фриды, наполняя их еще большим смыслом и энергией. Из этих фантазий родилась идея рассказать историю Кало посредством музыки, поэзии и театрального действа", — сказал музыкант.

В спектакле-концерте участвует созданный Петром Дрангой DYP Orchestra, сборный камерный EDM оркестр, играющий на стыке неоклассики и электронной музыки. Художественный руководитель оркестра — Вадим Буянов. Постановку поддержал фонд Familia De Frida Kahlo, отвечающий за сохранение наследия художницы.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
Концерт-спектакль Фрида
1 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
© Предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
Концерт-спектакль Фрида
2 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Предоставлено пресс-службой Театра наций
© Фото предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
Концерт-спектакль Фрида
3 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
1 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
2 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Предоставлено пресс-службой Театра наций
3 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
На творчество Фриды Кало (1907 — 1954) повлияли мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки. Ее стиль иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Особую известность среди ценителей искусства приобрели ее автопортреты.
О художнице снимали фильмы и сериалы, посвящали ей песни. Один из самых известных кинопроектов о Кало — лента Джули Тэймор "Фрида" (2002), образ легенды в которой воплотила Сальма Хайек. Эта роль принесла актрисе номинацию на премии "Оскар" и "Золотой глобус".
Премьера спектакля Интуиция в театре Современник - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 02:11Культура
В "Современнике" прошла премьера спектакля "Интуиция" по пьесе Цыпкина
 
КультураНовости культурыТеатрТеатр наций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала