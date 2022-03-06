В Театре Наций прошла премьера спектакля-концерта "Фрида"
В Театре Наций в субботу состоялась премьера спектакля-концерта "Фрида"
© Предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
© Предоставлено пресс-службой Театра наций
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Театре Наций в субботу прошла премьера спектакля-концерта Сергея Сотникова "Фрида" с Мариной Александровой и Петром Дрангой.
В постановке соединены оригинальная музыка, графика, переписка и воспоминания Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзия Федерико Гарсиа Лорки. В спектакле затрагиваются такие темы, как свобода самовыражения, сила преодоления и целостность человека.
Актриса Марина Александрова призналась, что постановка для нее это "возможность творческого диалога с женщиной, которая восхищает, возмущает и завораживает своими удивительными красками жизни и творчества".
Музыкант-виртуоз Петр Дранга отметил, что его давно интересовали личность и творчество Фриды Кало.
"Вдохновляясь ярким мексиканским колоритом и сюрреалистическими сюжетами полотен, я сочинил много мелодий, которые в моей голове оживляли те или иные картины Фриды, наполняя их еще большим смыслом и энергией. Из этих фантазий родилась идея рассказать историю Кало посредством музыки, поэзии и театрального действа", — сказал музыкант.
В спектакле-концерте участвует созданный Петром Дрангой DYP Orchestra, сборный камерный EDM оркестр, играющий на стыке неоклассики и электронной музыки. Художественный руководитель оркестра — Вадим Буянов. Постановку поддержал фонд Familia De Frida Kahlo, отвечающий за сохранение наследия художницы.
© Фото предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
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Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
© Предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
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Концерт-спектакль "Фрида"
© Предоставлено пресс-службой Театра наций
© Фото предоставлено пресс-службой Театра нацийКонцерт-спектакль "Фрида"
3 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
1 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
2 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Предоставлено пресс-службой Театра наций
3 из 3
Концерт-спектакль "Фрида"
© Фото предоставлено пресс-службой Театра наций
На творчество Фриды Кало (1907 — 1954) повлияли мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки. Ее стиль иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Особую известность среди ценителей искусства приобрели ее автопортреты.
О художнице снимали фильмы и сериалы, посвящали ей песни. Один из самых известных кинопроектов о Кало — лента Джули Тэймор "Фрида" (2002), образ легенды в которой воплотила Сальма Хайек. Эта роль принесла актрисе номинацию на премии "Оскар" и "Золотой глобус".