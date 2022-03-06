https://ria.ru/20220306/svyaz-1776938192.html

Путин подписал закон об операторах связи с зарубежными спутниками

Путин подписал закон об операторах связи с зарубежными спутниками - РИА Новости, 06.03.2022

Путин подписал закон об операторах связи с зарубежными спутниками

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T16:50

2022-03-06T16:50

2022-03-06T16:50

россия

технологии

экономика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему и уклоняющихся от обязанности формировать ее российский сегмент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Из закона следует, что штраф для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, а также уклоняющихся от обязанности сформировать российский сегмент такой системы, составит для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.Согласно ранее принятому постановлению кабмина, на оператора связи, работающего в России и использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ.

https://ria.ru/20220304/kosmos-1776428913.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, технологии, экономика