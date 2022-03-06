https://ria.ru/20220306/svyaz-1776938192.html
Путин подписал закон об операторах связи с зарубежными спутниками
Путин подписал закон об операторах связи с зарубежными спутниками - РИА Новости, 06.03.2022
Путин подписал закон об операторах связи с зарубежными спутниками
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:50
2022-03-06T16:50
2022-03-06T16:50
россия
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему и уклоняющихся от обязанности формировать ее российский сегмент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Из закона следует, что штраф для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, а также уклоняющихся от обязанности сформировать российский сегмент такой системы, составит для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.Согласно ранее принятому постановлению кабмина, на оператора связи, работающего в России и использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ.
https://ria.ru/20220304/kosmos-1776428913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, экономика
Путин подписал закон об операторах связи с зарубежными спутниками
Операторов, уклоняющихся от создания российского сегмента спутниковой связи, оштрафуют
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему и уклоняющихся от обязанности формировать ее российский сегмент. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из закона следует, что штраф для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, а также уклоняющихся от обязанности сформировать российский сегмент такой системы, составит для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.
Согласно ранее принятому постановлению кабмина, на оператора связи, работающего в России
и использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ.