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https://ria.ru/20220306/serbiya-1776931487.html
Вучич заявил послу России, что Сербия выступает за мир и стабильность
Вучич заявил послу России, что Сербия выступает за мир и стабильность - РИА Новости, 06.03.2022
Вучич заявил послу России, что Сербия выступает за мир и стабильность
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко и в свете событий на Украине заявил, что Сербия выступает за мир и... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:08
2022-03-06T16:08
в мире
сербия
россия
александр вучич
украина
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БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко и в свете событий на Украине заявил, что Сербия выступает за мир и стабильность и соблюдение международного права, сообщила администрация Вучича.Вучич ранее в ночь на воскресенье объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с сербским коллегой Вучичем в субботу приветствовал поддержку Сербией резолюции в ООН по осуждению операции РФ на Украине.В воскресенье сербский лидер принял посла России, с которым обсудил ситуацию вокруг Украины."Президент ознакомил посла с позициями правительства республики Сербии и Совбеза, которые включают в себя приверженность нашей страны соблюдению норм международного права. Президент Вучич сказал, что Сербия внимательно следит за переменами в геополитическом плане и констатировал, что вызовы из-за событий на востоке Европы становятся все больше", - говорится в сообщении."Сербия всегда будет руководится своими жизненными политическими и экономическими интересами и будет посвящена сохранению мира и стабильности", - цитирует администрация главу сербского государства.Отмечается, что стороны также обсудили двусторонние отношения Белграда и Москвы.В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Совбез Сербии во главе с Вучичем ранее постановил, что решение о проведении военной операции РФ по демилитаризации на Украине "было ошибочным", но отказался присоединиться к санкциям Запада в отношении России. Сербские власти многократно подчеркивали, что поддерживают территориальную целостность Украины.Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Резолюция, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН. Согласно резолюции, ГА ООН также требует, чтобы РФ немедленно полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ.Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов. Авторы требуют от Москвы немедленного и безоговорочного отказа от признания ДНР и ЛНР и призывают все стороны соблюдать минские соглашения. В тексте говорится, что Генассамблея сожалеет в связи с "вовлечением Белоруссии в… применение силы против Украины", призывает Минск соблюдать свои международные обязательства. Документ призывает к "немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров".Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/gaz-1776201435.html
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776860012.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/belgrad-1776610766.html
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в мире, сербия, россия, александр вучич, украина
16:08 06.03.2022
 
Вучич заявил послу России, что Сербия выступает за мир и стабильность

Президент Сербии Вучич заявил послу России, что Белград выступает за мир и стабильность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко и в свете событий на Украине заявил, что Сербия выступает за мир и стабильность и соблюдение международного права, сообщила администрация Вучича.
Вучич ранее в ночь на воскресенье объяснил поддержку Белградом резолюции в ООН, осуждающей действия РФ на Украине, заботой о благополучии Сербии и внешним давлением. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с сербским коллегой Вучичем в субботу приветствовал поддержку Сербией резолюции в ООН по осуждению операции РФ на Украине.
В воскресенье сербский лидер принял посла России, с которым обсудил ситуацию вокруг Украины.
"Президент ознакомил посла с позициями правительства республики Сербии и Совбеза, которые включают в себя приверженность нашей страны соблюдению норм международного права. Президент Вучич сказал, что Сербия внимательно следит за переменами в геополитическом плане и констатировал, что вызовы из-за событий на востоке Европы становятся все больше", - говорится в сообщении.
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"Сербия всегда будет руководится своими жизненными политическими и экономическими интересами и будет посвящена сохранению мира и стабильности", - цитирует администрация главу сербского государства.
Отмечается, что стороны также обсудили двусторонние отношения Белграда и Москвы.
В обращении к гражданам в минувшую среду Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Совбез Сербии во главе с Вучичем ранее постановил, что решение о проведении военной операции РФ по демилитаризации на Украине "было ошибочным", но отказался присоединиться к санкциям Запада в отношении России. Сербские власти многократно подчеркивали, что поддерживают территориальную целостность Украины.
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Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Резолюция, в числе соавторов которой Украина, США, Великобритания, Франция, Канада, Япония и ряд других стран, осуждает "объявление 24 февраля 2022 года Россией "специальной военной операции" на Украине". Авторы также осуждают решение РФ "повысить готовность своих ядерных сил". В тексте говорится, что Генассамблея глубоко сожалеет в связи с "агрессией РФ против Украины" и "требует, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила применение силы на Украине" и воздержалась от угроз другим странам ООН. Согласно резолюции, ГА ООН также требует, чтобы РФ немедленно полностью и без предусловий вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в рамках международно признанных границ.
Между тем в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Не говорится также о незаконном перевороте на Украине 2014 года, тогда как Россия при выработке всех подобных документов требовала упоминания этих моментов. Авторы требуют от Москвы немедленного и безоговорочного отказа от признания ДНР и ЛНР и призывают все стороны соблюдать минские соглашения. В тексте говорится, что Генассамблея сожалеет в связи с "вовлечением Белоруссии в… применение силы против Украины", призывает Минск соблюдать свои международные обязательства. Документ призывает к "немедленному мирному разрешению конфликта между РФ и Украиной посредством политического диалога, переговоров".
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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