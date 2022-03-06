https://ria.ru/20220306/promyshlennost-1776899520.html

Россия готова уйти от импорта энергооборудования, заявил Мантуров

Россия готова уйти от импорта энергооборудования, заявил Мантуров - РИА Новости, 06.03.2022

Россия готова уйти от импорта энергооборудования, заявил Мантуров

Промышленность РФ готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования, Россия готова уходить от импорта этой продукции, заявил глава... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:18

2022-03-06T11:18

2022-03-06T11:32

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Промышленность РФ готова обеспечить непрерывность производства энергетического оборудования, Россия готова уходить от импорта этой продукции, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с представителями предприятий энергетического машиностроения."Российская промышленность готова обеспечить непрерывность технологических процессов производства энергетического оборудования, мы обладаем необходимыми компетенциями для этого. Готовы форсировать уход от импорта этой продукции там, где он еще остался", – сказал Мантуров, слова которого приводит его пресс-служба.В ведомстве отметили, что Минпромторг готов продолжить "конструктивные деловые отношения с заинтересованными и добросовестными иностранными компаниями, а также исполнить все ранее принятые обязательства".Участники совещания сошлись во мнении, что технологический уровень отечественных производителей турбинного и котельного оборудования, электрических машин отвечает самым высоким мировым стандартам и позволяет производить на территории страны практически всю линейку для энергетики."Именно это оборудование становится базой для обеспечения домов граждан и предприятий по всей России светом и теплом. В единую энергетическую систему страны до конца 2024 года будут поставлены и интегрированы инновационные газовые турбины большой мощности ГТЭ-65, ГТЭ-170 и ГТД-110М", - добавили в ведомстве.На совещании также отметили стабильную работоспособность действующих генерирующих объектов тепловых электростанций и готовность при необходимости проработать вопрос введения нештрафуемого периода для генерирующих компаний и машиностроителей на случай изменения сроков поставки необходимого оборудования и поставки мощности на оптовый рынок.

https://ria.ru/20220305/putin-1776776471.html

https://ria.ru/20220304/importozameschenie-1776409633.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)