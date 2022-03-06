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Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным
Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным - РИА Новости, 06.03.2022
Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе полуторачасовой беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил состоявшийся в Москве разговор израильского... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T03:36
2022-03-06T04:59
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россия
германия
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе полуторачасовой беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил состоявшийся в Москве разговор израильского премьера с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Беннет обсудили разные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса. После встречи с президентом Путиным в Москве премьер Израиля вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, израиль, россия, германия
03:36 06.03.2022 (обновлено: 04:59 06.03.2022)
 
Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным

Премьер Израиля Беннет обсудил с канцлером ФРГ Шольцем свои переговоры с Путиным в Москве

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе полуторачасовой беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил состоявшийся в Москве разговор израильского премьера с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Беннет обсудили разные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса. После встречи с президентом Путиным в Москве премьер Израиля вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером встретился с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом. В центре внимания 90-минутного разговора были результаты беседы, которую премьер-министр провел в субботу с президентом России Путиным в Москве", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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