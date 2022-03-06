https://ria.ru/20220306/obsuzhdenie-1776870454.html

Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным

Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным - РИА Новости, 06.03.2022

Беннет обсудил с Шольцем свои переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе полуторачасовой беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил состоявшийся в Москве разговор израильского... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T03:36

2022-03-06T03:36

2022-03-06T04:59

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БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе полуторачасовой беседы с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил состоявшийся в Москве разговор израильского премьера с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Беннет обсудили разные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса. После встречи с президентом Путиным в Москве премьер Израиля вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/iran-1776847174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, россия, германия