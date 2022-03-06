https://ria.ru/20220306/obstrely-1776925806.html

СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР

СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022

СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР

СК РФ возбудил еще 4 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР, в результате которых погибла женщина и пострадали 12 мирных жителей, говорится на сайте... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T15:13

2022-03-06T15:13

2022-03-06T15:13

россия

петровский район

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил еще 4 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР, в результате которых погибла женщина и пострадали 12 мирных жителей, говорится на сайте ведомства."По указанным фактам Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено четыре уголовных дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данным следствия, за период с 4 по 6 марта 2022 года под ударами украинских военных оказались населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, объекты гражданской инфраструктуры. В результате попаданий и разрыва снарядов погибла женщина, получили ранения 12 человек из числа гражданского населения республик, в том числе двое несовершеннолетних.Также дополняется, что повреждены 63 жилых дома и административных зданий, в том числе здания общеобразовательных школ № 116 в Петровском районе Донецка и № 30 в городе Первомайске ЛНР, детский сад № 35, а также разрушены 12 трансформаторов и 23 линии газопроводов, в результате чего более 2 000 потребителей остались без электро- и теплоснабжения.Работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и иных украинских военизированных формирований военных преступлений в отношении мирных граждан продолжается.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/pogibshaya-1776924339.html

россия

петровский район

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, петровский район, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины