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СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР
СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР - РИА Новости, 06.03.2022
СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР
СК РФ возбудил еще 4 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР, в результате которых погибла женщина и пострадали 12 мирных жителей, говорится на сайте... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T15:13
2022-03-06T15:13
россия
петровский район
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил еще 4 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР, в результате которых погибла женщина и пострадали 12 мирных жителей, говорится на сайте ведомства."По указанным фактам Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено четыре уголовных дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данным следствия, за период с 4 по 6 марта 2022 года под ударами украинских военных оказались населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, объекты гражданской инфраструктуры. В результате попаданий и разрыва снарядов погибла женщина, получили ранения 12 человек из числа гражданского населения республик, в том числе двое несовершеннолетних.Также дополняется, что повреждены 63 жилых дома и административных зданий, в том числе здания общеобразовательных школ № 116 в Петровском районе Донецка и № 30 в городе Первомайске ЛНР, детский сад № 35, а также разрушены 12 трансформаторов и 23 линии газопроводов, в результате чего более 2 000 потребителей остались без электро- и теплоснабжения.Работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и иных украинских военизированных формирований военных преступлений в отношении мирных граждан продолжается.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/pogibshaya-1776924339.html
россия
петровский район
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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россия, петровский район, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, в мире, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
15:13 06.03.2022
 
СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР

СК возбудил еще четыре уголовных дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил еще 4 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР, в результате которых погибла женщина и пострадали 12 мирных жителей, говорится на сайте ведомства.
"По указанным фактам Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено четыре уголовных дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, за период с 4 по 6 марта 2022 года под ударами украинских военных оказались населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, объекты гражданской инфраструктуры. В результате попаданий и разрыва снарядов погибла женщина, получили ранения 12 человек из числа гражданского населения республик, в том числе двое несовершеннолетних.
Также дополняется, что повреждены 63 жилых дома и административных зданий, в том числе здания общеобразовательных школ № 116 в Петровском районе Донецка и № 30 в городе Первомайске ЛНР, детский сад № 35, а также разрушены 12 трансформаторов и 23 линии газопроводов, в результате чего более 2 000 потребителей остались без электро- и теплоснабжения.
Работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и иных украинских военизированных формирований военных преступлений в отношении мирных граждан продолжается.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РоссияПетровский районДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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