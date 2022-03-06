СК возбудил еще четыре дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР
СК возбудил еще четыре уголовных дела по фактам обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. СК РФ возбудил еще 4 дела по фактам обстрелов территорий ДНР и ЛНР, в результате которых погибла женщина и пострадали 12 мирных жителей, говорится на сайте ведомства.
"По указанным фактам Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено четыре уголовных дела по статье 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, за период с 4 по 6 марта 2022 года под ударами украинских военных оказались населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик, объекты гражданской инфраструктуры. В результате попаданий и разрыва снарядов погибла женщина, получили ранения 12 человек из числа гражданского населения республик, в том числе двое несовершеннолетних.
Также дополняется, что повреждены 63 жилых дома и административных зданий, в том числе здания общеобразовательных школ № 116 в Петровском районе Донецка и № 30 в городе Первомайске ЛНР, детский сад № 35, а также разрушены 12 трансформаторов и 23 линии газопроводов, в результате чего более 2 000 потребителей остались без электро- и теплоснабжения.
Работа по сбору доказательств совершения представителями ВСУ и иных украинских военизированных формирований военных преступлений в отношении мирных граждан продолжается.