В Минобороны рассказали о наступлении ДНР и ЛНР в Мариуполе
Конашенков: ДНР и ЛНР продолжают наступление на украинские войска, в том числе в Мариуполе
Подбитый БТР украинской армии под Мариуполем
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР продолжают наступление, их поддерживают огнем российские Вооруженные силы, подразделения ДНР наступают в городской черте Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировки войск Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжают наступательные действия. Подразделения Народной милиции Донецкой республики успешно развивают наступление в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направления", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент РФ.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики, а представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха.