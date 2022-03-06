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https://ria.ru/20220306/kreditovanie-1776897363.html
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 06.03.2022
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса
Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:03
2022-03-06T11:14
экономика
санкции в отношении россии
михаил мишустин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 2 марта."По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова премьер-министра.Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.
https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html
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экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
11:03 06.03.2022 (обновлено: 11:14 06.03.2022)
 
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса

Правительство выделило более шести миллиардов рублей на льготное кредитование бизнеса

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.
Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 2 марта.
"По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова премьер-министра.
Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииМихаил МишустинФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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