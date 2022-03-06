https://ria.ru/20220306/kreditovanie-1776897363.html

Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса

Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 06.03.2022

Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса

Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T11:03

2022-03-06T11:03

2022-03-06T11:14

экономика

санкции в отношении россии

михаил мишустин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 2 марта."По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова премьер-министра.Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.

https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html

https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии)