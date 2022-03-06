https://ria.ru/20220306/kreditovanie-1776897363.html
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 06.03.2022
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса
Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T11:03
2022-03-06T11:03
2022-03-06T11:14
экономика
санкции в отношении россии
михаил мишустин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина."Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 2 марта."По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова премьер-министра.Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС.
https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html
https://ria.ru/20220306/ekonomika-1776897249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, михаил мишустин, федеральная налоговая служба (фнс россии)
11:03 06.03.2022 (обновлено: 11:14 06.03.2022)
Правительство выделило деньги на поддержку льготного кредитования бизнеса
Правительство выделило более шести миллиардов рублей на льготное кредитование бизнеса
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"Правительство продолжает реализацию мер поддержки экономики. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0". Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что федеральные субсидии будут направлены банкам, которые предоставили бизнесу льготные займы в прошлом году. За счёт этих средств кредитные организации продолжат компенсировать недополученные доходы в 2022 году.
Решение о выделении средств Мишустин анонсировал на заседании правительства 2 марта.
"По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей", – приводятся в сообщении слова премьер-министра.
Программа льготного кредитования бизнеса "ФОТ 3.0" была запущена в 2021 году для восстановления предпринимательской деятельности и сохранения занятости населения. С её помощью займы под 3% годовых смогли получить предприятия и организации из отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии. Ключевое условие участия в программе – компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролируется через данные ФНС
.