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https://ria.ru/20220306/investitsii-1776936947.html
Путин подписал закон, расширяющий перечень активов для инвестиций в НКО
Путин подписал закон, расширяющий перечень активов для инвестиций в НКО - РИА Новости, 06.03.2022
Путин подписал закон, расширяющий перечень активов для инвестиций в НКО
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня активов, в которые могут инвестироваться денежные средства, составляющие целевой капитал... РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:39
2022-03-06T16:39
алексей тимофеев
россия
науфор
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня активов, в которые могут инвестироваться денежные средства, составляющие целевой капитал некоммерческой организации (НКО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон разрешает направлять целевой капитал НКО в паи биржевых паевых инвестиционных фондов и клиринговые сертификаты участия.При этом в отношении регулирования предельного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал (эндаумент), законом применяется тот же подход, который действует для прочих групп институциональных инвесторов, например, для негосударственных пенсионных фондов, ограничивая этот размер процентной величиной от средней стоимости чистых активов.Изменения, вносимые законом, призваны расширить возможности доверительных управляющих в отношении фондов целевого капитала и будут способствовать развитию этого сегмента коллективного инвестирования, пояснял ранее президент Национальной ассоциации фондовых рынков (НАУФОР) Алексей Тимофеев.Фонды целевого капитала в России пока, по его словам, не играют столь же заметной роли, как в мире, но необходимо создавать условия, в которых они смогут эффективно развиваться. НАУФОР считает развитие этого сегмента и участие в нем профессиональных управляющих крайне важным, отмечал ее глава.Эндаумент-фонд (от английского endowment - снабжение, вклад) - это целевой фонд, созданный для некоммерческих целей, например, для финансирования организаций образования, культуры, медицины. Фонд целевого капитала наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Он также может инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан.
https://ria.ru/20220304/investitsii-1776566934.html
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алексей тимофеев, россия, науфор, владимир путин, общество
16:39 06.03.2022
 
Путин подписал закон, расширяющий перечень активов для инвестиций в НКО

Путин подписал закон, расширяющий перечень активов для инвестиций целевых фондов НКО

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня активов, в которые могут инвестироваться денежные средства, составляющие целевой капитал некоммерческой организации (НКО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разрешает направлять целевой капитал НКО в паи биржевых паевых инвестиционных фондов и клиринговые сертификаты участия.
При этом в отношении регулирования предельного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал (эндаумент), законом применяется тот же подход, который действует для прочих групп институциональных инвесторов, например, для негосударственных пенсионных фондов, ограничивая этот размер процентной величиной от средней стоимости чистых активов.
Изменения, вносимые законом, призваны расширить возможности доверительных управляющих в отношении фондов целевого капитала и будут способствовать развитию этого сегмента коллективного инвестирования, пояснял ранее президент Национальной ассоциации фондовых рынков (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Фонды целевого капитала в России пока, по его словам, не играют столь же заметной роли, как в мире, но необходимо создавать условия, в которых они смогут эффективно развиваться. НАУФОР считает развитие этого сегмента и участие в нем профессиональных управляющих крайне важным, отмечал ее глава.
Эндаумент-фонд (от английского endowment - снабжение, вклад) - это целевой фонд, созданный для некоммерческих целей, например, для финансирования организаций образования, культуры, медицины. Фонд целевого капитала наполняется преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Он также может инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако обязан направлять весь полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был создан.
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Алексей ТимофеевРоссияНАУФОРВладимир ПутинОбщество
 
 
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