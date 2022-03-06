https://ria.ru/20220306/infrastruktura-1776865446.html

В ДНР приступили к восстановлению инфраструктуры освобожденной территории

В ДНР приступили к восстановлению инфраструктуры освобожденной территории - РИА Новости, 06.03.2022

В ДНР приступили к восстановлению инфраструктуры освобожденной территории

Специалисты Донецкой народной республики приступили к восстановлению инфраструктуры в ряде населенных пунктов, которые перешли под контроль ДНР, сообщает МЧС... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T01:43

2022-03-06T01:43

2022-03-06T01:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

мчс днр

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Специалисты Донецкой народной республики приступили к восстановлению инфраструктуры в ряде населенных пунктов, которые перешли под контроль ДНР, сообщает МЧС республики.По данным ведомства, в субботу в Мирном заместитель министра МЧС ДНР, полковник службы гражданской защиты Андрей Агарков провел выездное совещание межведомственного оперативного штаба. Был намечен план работы по восстановлению территорий.В частности, в Талаковке, Новоселовке, Павлополе и Мирном была организована выдача гуманитарной помощи из продуктовых и гигиенических наборов. В последних двух населенных пунктах специалисты ГК "Донбассгаз" обследовали систему газоснабжения и доставили сжиженный газ для жителей."Острая проблема в каждом освобожденном населенном пункте – отсутствие электроснабжения. Важно подчеркнуть, что отряд пиротехнических работ РСЦ МЧС продолжает работы по разминированию дорог и территорий, а также линий электропередачи поселков от взрывоопасных предметов, для того чтобы ремонтные бригады могли безопасно приступить к восстановительным работам", - добавили в МЧС. По прогнозам ведомства, в ближайшее время здесь начнут выплачивать все социальные выплаты, будет подключена связь.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, мчс днр