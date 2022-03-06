01:43 06.03.2022 (обновлено: 01:45 06.03.2022)
В ДНР приступили к восстановлению инфраструктуры освобожденной территории
Специалисты ДНР приступили к восстановлению инфраструктуры освобожденной территории
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР на дороге у освобожденного села в Донецкой народной республике
Военнослужащий народной милиции ДНР на дороге у освобожденного села в Донецкой народной республике
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Специалисты Донецкой народной республики приступили к восстановлению инфраструктуры в ряде населенных пунктов, которые перешли под контроль ДНР, сообщает МЧС республики.
"Жизнь с новой страницы начинается в ряде освобожденных населенных пунктов Тельмановского и Новоазовского районов. Павлополь, Талаковка, Новоселовка, Мирное – в ближайшее время эти поселки будут обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.
В частности, в Талаковке, Новоселовке, Павлополе и Мирном была организована выдача гуманитарной помощи из продуктовых и гигиенических наборов. В последних двух населенных пунктах специалисты ГК "Донбассгаз" обследовали систему газоснабжения и доставили сжиженный газ для жителей.
"Острая проблема в каждом освобожденном населенном пункте – отсутствие электроснабжения. Важно подчеркнуть, что отряд пиротехнических работ РСЦ МЧС продолжает работы по разминированию дорог и территорий, а также линий электропередачи поселков от взрывоопасных предметов, для того чтобы ремонтные бригады могли безопасно приступить к восстановительным работам", - добавили в МЧС. По прогнозам ведомства, в ближайшее время здесь начнут выплачивать все социальные выплаты, будет подключена связь.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.