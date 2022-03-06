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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/gumgruzy-1776968163.html
Минобороны: для Украины подготовили 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Минобороны: для Украины подготовили 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 06.03.2022
Минобороны: для Украины подготовили 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов
Россия подготовила для Украины 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, уже доставлено более 550 тонн помощи, сообщили журналистам в воскресенье в Межведомственном РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:18
2022-03-06T21:19
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киевская область
ростовская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
донбасс
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия подготовила для Украины 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, уже доставлено более 550 тонн помощи, сообщили журналистам в воскресенье в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине."Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России от Калининграда до Камчатки, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", - сообщили в штабе.По их данным, наиболее активно в работу включились МЧС, Минпромторг, Росреестр Росрезерв, Тульская, Московская, Ярославская, Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также Крым.На данный момент на Украину доставлено 557 тонн гуманитарного груза, проведено 80 гуманитарных акций в 123 населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. За истекшие сутки проведено 18 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 60 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания. Шестого марта проведено 28 гуманитарных акций в Киевской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Гражданскому населению переданы 323 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
киевская область
ростовская область
донбасс
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россия, киевская область, ростовская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), донбасс
21:18 06.03.2022 (обновлено: 21:19 06.03.2022)
 
Минобороны: для Украины подготовили 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

Минобороны: Россия подготовила для Украины 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон
Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия подготовила для Украины 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов, уже доставлено более 550 тонн помощи, сообщили журналистам в воскресенье в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
"Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России от Калининграда до Камчатки, различными общественными организациями, патриотическими движениями подготовлено уже более 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов", - сообщили в штабе.
По их данным, наиболее активно в работу включились МЧС, Минпромторг, Росреестр Росрезерв, Тульская, Московская, Ярославская, Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области, а также Крым.
На данный момент на Украину доставлено 557 тонн гуманитарного груза, проведено 80 гуманитарных акций в 123 населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. За истекшие сутки проведено 18 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 60 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания. Шестого марта проведено 28 гуманитарных акций в Киевской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Гражданскому населению переданы 323 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевская областьРостовская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Донбасс
 
 
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