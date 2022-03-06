https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776944388.html

Власти Горловки решили эвакуировать в Россию женщин, детей и пожилых людей

Власти Горловки решили эвакуировать в Россию женщин, детей и пожилых людей - РИА Новости, 06.03.2022

Власти Горловки решили эвакуировать в Россию женщин, детей и пожилых людей

Власти города Горловка в ДНР заявили, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских войск с 8 марта будет организована эвакуация... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T17:38

2022-03-06T17:38

2022-03-06T17:45

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

москва

россия

горловка

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Власти города Горловка в ДНР заявили, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских войск с 8 марта будет организована эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в Россию, заявил мэр города Иван Приходько."Уважаемые горловчане! В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских вооруженных формирований с 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории Российской Федерации. При наличии желающих эвакуироваться, эвакуация будет проводиться в последующие дни", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.Приходько отметил, что эвакуируемые будут обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, москва, россия, горловка, в мире, донецкая народная республика