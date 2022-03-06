17:38 06.03.2022 (обновлено: 17:45 06.03.2022)
Власти Горловки решили эвакуировать в Россию женщин, детей и пожилых людей
Из-за постоянных обстрелов из Горловки в Россию эвакуируют женщин, детей и пожилых людей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Власти города Горловка в ДНР заявили, что в связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских войск с 8 марта будет организована эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в Россию, заявил мэр города Иван Приходько.
"Уважаемые горловчане! В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских вооруженных формирований с 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территории Российской Федерации. При наличии желающих эвакуироваться, эвакуация будет проводиться в последующие дни", - говорится в сообщении Приходько в Telegram-канале.
Приходько отметил, что эвакуируемые будут обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.