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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776937336.html
Вторая попытка эвакуации из Мариуполя сорвалась, заявили в МККК
Вторая попытка эвакуации из Мариуполя сорвалась, заявили в МККК - РИА Новости, 06.03.2022
Вторая попытка эвакуации из Мариуполя сорвалась, заявили в МККК
Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что сегодняшняя попытка эвакуации примерно 200 тысяч мирных жителей из Мариуполя сорвалась. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T16:41
2022-03-06T17:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донбасс
международный комитет красного креста (мккк)
украина
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ЖЕНЕВА, 6 мар - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что сегодняшняя попытка эвакуации примерно 200 тысяч мирных жителей из Мариуполя сорвалась."Сегодняшняя вторая попытка начать эвакуацию около 200 тысяч человек остановлена. Неудавшиеся попытки, предпринятые вчера и сегодня, подчеркивают отсутствие детального и действующего соглашения между сторонами конфликта", - говорится в заявлении на сайте организации.Организация заявила, что "не является и ни в коем случае не может быть" гарантом соглашения по прекращению огня между сторонами или реализации такого соглашения. "Наши группы остаются в Мариуполе и готовы содействовать дальнейшим попыткам, если стороны достигнут детального соглашения, чья исполнение и соблюдение зависит только от сторон", - заявили в организации.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики, а представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220306/mariupol-1776924798.html
https://ria.ru/20220306/evakuatsiya-1776933213.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, донбасс, международный комитет красного креста (мккк), украина
16:41 06.03.2022 (обновлено: 17:08 06.03.2022)
 
Вторая попытка эвакуации из Мариуполя сорвалась, заявили в МККК

МККК: вторая попытка по эвакуации из Мариуполя 200 тысяч человек сорвалась

© REUTERS / Carlos Barria Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители выезжают из Мариуполя, Украина
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 6 мар - РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что сегодняшняя попытка эвакуации примерно 200 тысяч мирных жителей из Мариуполя сорвалась.
"Сегодняшняя вторая попытка начать эвакуацию около 200 тысяч человек остановлена. Неудавшиеся попытки, предпринятые вчера и сегодня, подчеркивают отсутствие детального и действующего соглашения между сторонами конфликта", - говорится в заявлении на сайте организации.
Организация заявила, что "не является и ни в коем случае не может быть" гарантом соглашения по прекращению огня между сторонами или реализации такого соглашения. "Наши группы остаются в Мариуполе и готовы содействовать дальнейшим попыткам, если стороны достигнут детального соглашения, чья исполнение и соблюдение зависит только от сторон", - заявили в организации.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вокруг города сжимается кольцо сил республики, а представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и соседнем райцентре Волноваха.
Восьмидесятилетний дедушка во время обстрела вышел из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 15:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эвакуировавшийся из Мариуполя мужчина рассказал о ситуации в городе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонбассМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Украина
 
 
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