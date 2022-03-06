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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220306/donbass-1776889262.html
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта - РИА Новости, 06.03.2022
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:58
2022-03-06T10:02
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта, сообщает Народная милиция республики."На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская народная республика, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:58 06.03.2022 (обновлено: 10:02 06.03.2022)
 
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта

В ЛНР заявили, что под контролем республики находятся 54 населенных пункта

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике
Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разрушенный жилой дом в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта, сообщает Народная милиция республики.
"На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 21:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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