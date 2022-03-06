https://ria.ru/20220306/donbass-1776889262.html
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта - РИА Новости, 06.03.2022
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T09:58
2022-03-06T09:58
2022-03-06T10:02
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта, сообщает Народная милиция республики."На данный момент под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/donbass-1776848364.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:58 06.03.2022 (обновлено: 10:02 06.03.2022)
Под полным контролем ЛНР находятся 54 населенных пункта
В ЛНР заявили, что под контролем республики находятся 54 населенных пункта