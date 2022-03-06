https://ria.ru/20220306/biooruzhie-1776951830.html

Минобороны подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие

Минобороны подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие - РИА Новости, 06.03.2022

Минобороны подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие

Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России,... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T18:41

2022-03-06T18:41

2022-03-06T19:43

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США", — сказал он.По словам военного, после начала спецоперации "у Пентагона возникли серьезные опасения", что миру станет известно о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины. Чтобы скрыть нарушение Вашингтоном и Киевом первой статьи Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав направил во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов, добавили в ведомстве."Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", — указал Конашенков.В ближайшее время Минобороны России намерено представить результаты анализа полученных документов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220306/ukraina-1776880095.html

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В Минобороны РФ рассказали о разработках биологического оружия на Украине На Украине рядом с Россией разрабатывались компоненты биооружия - МО РФ Киев срочно заметал следы программы по биооружию, финансировавшейся США - МО РФ 2022-03-06T18:41 true PT1M14S

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина