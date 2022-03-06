https://ria.ru/20220306/archeology-1776472585.html

Российские ученые раскрыли секреты изготовления мечей викингов

Российские ученые раскрыли секреты изготовления мечей викингов - РИА Новости, 06.03.2022

Российские ученые раскрыли секреты изготовления мечей викингов

Ученые НИТУ "МИСиС", МГУ имени Ломоносова и Государственного исторического музея изучили технологию изготовления мечей средневековых викингов. О результатах их... РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T04:13

2022-03-06T04:13

2022-03-06T04:27

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС", МГУ имени Ломоносова и Государственного исторического музея изучили технологию изготовления мечей средневековых викингов. О результатах их исследования рассказывается на сайте НИТУ "МИСиС". Металловеды исследовали несколько мечей X века из археологического комплекса Гнездово под Смоленском и курганов Юго-Восточного Приладожья. Клинки маркированы клеймами оружейной мастерской Ulfberht, которая, как предполагается, была расположена в Рейнской области.Ульфберхт (Ulfberht) — современная транскрипция надписи + VLFBERHT +, которая встречается на франкских мечах раннего Средневековья (приблизительно 476 по 1100 годы), XIII-XI века. Сегодня обнаружено порядка 170 таких клинков. Продукция этого средневекового "бренда" хорошо продавалась и часто подделывалась. Преимущество изделий — сочетание прочности, легкости и гибкости. "Существует распространенная легенда о том, что мечи Ульфберта изготовлены из литой тигельной стали, сопоставимой по качеству с современным металлом. Наши исследования опровергают этот миф: во всех мечах обнаружены сварные швы, неоднородности структуры и шлаковые включения", — говорит заведующий лабораторией "Гибридные наноструктурные материалы" НИТУ "МИСиС", к.т.н. Александр Комиссаров.Ученый объяснил, что стали без шлака в те времена кузнецы в Европе не делали из-за недостаточной мощности печей. Примеси могли только попытаться выбить молотом при проковках. Исследованные экземпляры были изготовлены по классическим схемам. Но качество их материалов и исполнение сварных швов различалось. На одном из мечей также были обнаружили следы ремонта. Клейма на образцах тоже отличаются. "...надпись "+VLFBERH+T" на клинке из Приладожских курганов содержит ошибку — последняя буква T перевернута вверх ногами. Исследователи объясняют такие случаи тем, что часть кузнецов, занимавшихся подделкой клейм, были неграмотными", — отмечает магистрант кафедры археологии МГУ имени Ломоносова, выпускница кафедры металловедения и физики прочности НИТУ "МИСиС" Александра Щедрина.По словам исследовательницы, доступные для изготовления мечей материалы были неоднородными и "далеко не идеальными по качеству". "Чтобы получать высококлассные, твердые и надежные клинки, как мечи Ulfberht, кузнецы старались комбинировать в одном изделии разные материалы: на кромки пускали твердую закаленную сталь, а сердечник клинка делали из железа, обладающего наивысшей ударной вязкостью", — заявляет Александра Щедрина.

https://ria.ru/20220211/raskopki-1772199559.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, мгу имени м. в. ломоносова, мисис, исторический музей, смоленск