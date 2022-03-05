Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/ugrozy-1776779999.html
Несколько сотен россиян пожаловались в посольство в Германии на угрозы
Несколько сотен россиян пожаловались в посольство в Германии на угрозы - РИА Новости, 05.03.2022
Несколько сотен россиян пожаловались в посольство в Германии на угрозы
Несколько сотен сообщений от россиян поступило в посольство РФ в ФРГ с жалобами на травлю и угрозы, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:38
2022-03-05T16:54
в мире
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_67d9e52f73eb6968bc8f1241973a0409.jpg
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Несколько сотен сообщений от россиян поступило в посольство РФ в ФРГ с жалобами на травлю и угрозы, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии."Второго марта посольство России в Германии создало канал обратной связи – электронную почту sos@russische-botschaft.de, на которую соотечественники могут присылать информацию о случаях моббинга, травли, угроз, нападений или физического насилия. Всего лишь за три дня на почту поступило несколько сотен сообщений", - заявили в посольстве, добавив, что считают "неприемлемыми любые проявления притеснений и нарушений прав наших граждан и русскоговорящего населения Германии".На сайте приведены примеры случаев, в связи с которыми обращались россияне.В частности, как говорится в заявлении посольства, приходят сообщения о рассылке писем ненависти к русским с призывом "паковать чемоданы и отправляться в Москву", немецкие соседи обзывают проживающих в ФРГ русскоязычных жителей "грязными русскими", моббингу подвергаются русскоязычные сверстники в школах, свершаются акты вандализма в отношении транспортных средств с российскими номерами.
https://ria.ru/20220303/irlandiya-1776267855.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_97684e11d91d84fa866e1cb13441b876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия
16:38 05.03.2022 (обновлено: 16:54 05.03.2022)
 
Несколько сотен россиян пожаловались в посольство в Германии на угрозы

Несколько сотен сообщений от россиян поступило в посольство в ФРГ с жалобами на угрозы

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Несколько сотен сообщений от россиян поступило в посольство РФ в ФРГ с жалобами на травлю и угрозы, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии.
"Второго марта посольство России в Германии создало канал обратной связи – электронную почту sos@russische-botschaft.de, на которую соотечественники могут присылать информацию о случаях моббинга, травли, угроз, нападений или физического насилия. Всего лишь за три дня на почту поступило несколько сотен сообщений", - заявили в посольстве, добавив, что считают "неприемлемыми любые проявления притеснений и нарушений прав наших граждан и русскоговорящего населения Германии".
На сайте приведены примеры случаев, в связи с которыми обращались россияне.
В частности, как говорится в заявлении посольства, приходят сообщения о рассылке писем ненависти к русским с призывом "паковать чемоданы и отправляться в Москву", немецкие соседи обзывают проживающих в ФРГ русскоязычных жителей "грязными русскими", моббингу подвергаются русскоязычные сверстники в школах, свершаются акты вандализма в отношении транспортных средств с российскими номерами.
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:44
В Ирландии российские дипломаты столкнулись с постоянными угрозами
 
В миреГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала