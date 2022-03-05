https://ria.ru/20220305/ugrozy-1776779999.html

Несколько сотен россиян пожаловались в посольство в Германии на угрозы

Несколько сотен россиян пожаловались в посольство в Германии на угрозы - РИА Новости, 05.03.2022

Несколько сотен россиян пожаловались в посольство в Германии на угрозы

Несколько сотен сообщений от россиян поступило в посольство РФ в ФРГ с жалобами на травлю и угрозы, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:38

2022-03-05T16:38

2022-03-05T16:54

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Несколько сотен сообщений от россиян поступило в посольство РФ в ФРГ с жалобами на травлю и угрозы, говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии."Второго марта посольство России в Германии создало канал обратной связи – электронную почту sos@russische-botschaft.de, на которую соотечественники могут присылать информацию о случаях моббинга, травли, угроз, нападений или физического насилия. Всего лишь за три дня на почту поступило несколько сотен сообщений", - заявили в посольстве, добавив, что считают "неприемлемыми любые проявления притеснений и нарушений прав наших граждан и русскоговорящего населения Германии".На сайте приведены примеры случаев, в связи с которыми обращались россияне.В частности, как говорится в заявлении посольства, приходят сообщения о рассылке писем ненависти к русским с призывом "паковать чемоданы и отправляться в Москву", немецкие соседи обзывают проживающих в ФРГ русскоязычных жителей "грязными русскими", моббингу подвергаются русскоязычные сверстники в школах, свершаются акты вандализма в отношении транспортных средств с российскими номерами.

https://ria.ru/20220303/irlandiya-1776267855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, германия, россия