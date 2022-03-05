https://ria.ru/20220305/uchilische-1776272453.html

Я бы в моряки пошел: все о старейшем мореходном училище Дальнего Востока

Я бы в моряки пошел: все о старейшем мореходном училище Дальнего Востока - РИА Новости, 05.03.2022

Я бы в моряки пошел: все о старейшем мореходном училище Дальнего Востока

День мореходных училищ отмечается в России 5 марта. Старейшему из этих учебных заведений в ноябре исполнится 95 лет – за это время из его стен вышли более 25... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:00

2022-03-05T10:00

2022-03-05T10:06

морская держава

владивосток

находка

россия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. День мореходных училищ отмечается в России 5 марта. Старейшему из этих учебных заведений в ноябре исполнится 95 лет – за это время из его стен вышли более 25 тысяч специалистов, многие из которых стали профессионалами своего дела.Корреспондент проекта "Морская держава" узнал, в честь каких известных выпускников Дальневосточного мореходного училища назвали российские суда, кто из них героически проявил себя во время Второй мировой войны и какие предметы студенты изучают сейчас.Из Владивостока в НаходкуИстория училища началась 5 ноября 1927 года во Владивостоке на базе Дальневосточного морского рыбопромышленного техникума. Тогда на первый курс административно-хозяйственного отделения поступило 30 человек. К началу 1940 года студенты могли выбирать уже из восьми специальностей.В годы Великой Отечественной войны 120 студентов техникума вступили в ряды Красной армии. Это существенно повлияло на развитие учебного заведения – если в 1941 году аттестаты получил 71 человек, то через четыре года обучение закончили всего 17 молодых специалистов."В эти годы поступало много девушек, в том числе на морские и судоводительские специальности. Есть у техникума выпускницы – штурманы и капитаны. В 1947 году судоводительское отделение закончила Алла Рейзнер, впоследствии работавшая капитаном в составе китобойной флотилии в Южном полушарии у берегов Антарктиды", – из архивных документов учебного заведения.В 1953 году техникум был реорганизован в Дальневосточное мореходное училище. В большинстве случаев его выпускников направляли в быстрорастущие предприятия города Находки, поэтому через три года учебное заведение переехало туда окончательно.Подвиги выпускниковМногие выпускники техникума героически проявили себя на войне. Капитан ледокольного парохода "А.Сибиряков" Алексей Качарава по пути на Северную Землю заметил фашистский крейсер "Адмирал Шеер" и успел по рации известить о его местонахождении суда, находящиеся поблизости. Получив это сообщение, они успели укрыться и избежать гибели.Качарава понимал, что бой с противником будет неравным, но все равно счел своим долгом дать врагам отпор. Несмотря на усилия команды, пароход был потоплен. Немцы взяли капитана и 18 членов экипажа в плен, а затем отправили в концлагерь у города Данцига.В ознаменование этого подвига был издан приказ: "Здесь 29 августа 1942 года пароход “А.Сибиряков” дрался с немецким крейсером “Адмирал Шеер”. Пароход погиб, флага не спустив. Всем кораблям, проходящим в объявленных координатах мест боевой славы, приспускать флаги, подавать звуковые сигналы".После освобождения из концлагеря в 1944 году Качарава продолжил участвовать в военных действиях, но уже на суше. В мирное время он командовал ледокольным пароходом "Леваневский" и пароходом "Тбилиси".В 1967 году его вызвали в Министерство морского флота в Москву, где предложили стать начальником Грузинского морского пароходства.За заслуги перед Отечеством он награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции и многими медалями.Один из самых успешных выпускников Дальневосточного мореходного училища – Виктор Федоров. После выпуска в 1968 году ушел служить в морской военный флот. Тренировал парадный расчет, был командиром морского тральщика, а затем начальником штаба Приморской флотилии.Яркие личности и именаУ корабля, как и у человека, есть своя биография, а в честь выпускников Дальневосточного мореходного училища назвали целых 16 судов. К примеру, в 1993 году одному из рыболовных траулеров присвоили имя "Борис Трофименко".Большой автономный траулер-морозильщик "Капитан Ломаев" назвали в честь Октября Михайловича, который в 1951 году закончил техникум с красным дипломом по специальности "штурман дальнего плавания"."Удивительная работоспособность, энергия, инициативность помогли ему в продвижении по службе. В 1958 году его назначают на должность капитан-директора первого на Дальнем Востоке большого морозильного рыболовного траулера “Ульяновск”. В этом же году он выловил 86 тысяч центнеров рыбы, что составило 150% к плану", – из архивных материалов учебного заведения.Благодаря огромному опыту работы Ломаева назначили на должность заместителя капитана Находкинского морского рыбного порта. Параллельно он читал лекции и принимал экзамены в родном Дальневосточном мореходном училище.Накануне Дня рыбака 7 июля 1988 года к причалу базы активного морского рыболовства встал новый мощный буксир-кантовщик "Капитан Здор".Здор закончил войну с двумя медалями – "За победу над Японией" и "За освобождение Кореи", а также оставил след и в географии – одна из подводных возвышенностей в районе Гавайского архипелага получила название "Банка Революционер" – по имени большого морозильного рыболовного траулера, которым командовал капитан.Плывем в будущееНа сегодняшний день в Дальневосточном мореходном училище обучаются 1800 курсантов и студентов по восьми специальностям. Среди них судовождение, монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин, промышленное рыболовство и эксплуатация судовых энергетических установок.Для того чтобы готовить морских специалистов на высоком уровне, в училище установлена специализированная техника – радиолокационный тренажер с электронной картографией, электромеханический тренажер и тренажер по Международной конвенции управления безопасностью.Библиотека учебного заведения по объему и разнообразию технической литературы – самая крупная в городе Находке. Ее фонд составляет более 111 тысяч экземпляров. Также с 1998 года при училище работает районный аттестационный центр повышения квалификации для командного состава рыбопромысловых судов.

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владивосток, находка, россия