https://ria.ru/20220305/turoperatory-1776506227.html

Эксперты предупредили, что россиянам могут отказать в оплаченных турах

Эксперты предупредили, что россиянам могут отказать в оплаченных турах - РИА Новости, 05.03.2022

Эксперты предупредили, что россиянам могут отказать в оплаченных турах

Эксперты считают, что из-за падения курса рубля некоторым туроператорам придется в одностороннем порядке расторгать договоры с клиентами, даже в случае... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:35

2022-03-05T16:35

2022-03-05T16:35

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Эксперты считают, что из-за падения курса рубля некоторым туроператорам придется в одностороннем порядке расторгать договоры с клиентами, даже в случае 100-процентной оплаты путевки за границу в открытую страну, сообщает TourDom.ru.Так, если компания еще не рассчиталась со своими зарубежными партнерами за услуги, придется платить им по резко выросшим валютным курсам. Например, если две–три недели назад туроператоры продавали путевки, исходя из стоимости доллара 73–78 рублей, то теперь им приходится покупать валюту дороже 100 рублей, чтобы расплатиться с поставщиками.Эксперты не исключают, что в подобной ситуации некоторым агентствам придется в одностороннем порядке прекращать договоры и возвращать полученные за путевки деньги."Юридически туроператор имеет право так сделать, поскольку практически во всех договорах есть оговорка о курсовых разницах. Однако суды смотрят на это негативно, руководствуясь законом о правах потребителей. Гораздо проще обосновать отказ от предоставления тура тем, что партнеры отменили бронирование, и вернуть деньги", – сказал руководитель одной из компаний.

https://ria.ru/20220304/puteshestviya-1776471489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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