https://ria.ru/20220305/torgovlya-1776850042.html

Зеленский призвал США ввести эмбарго на импорт российской продукции

Зеленский призвал США ввести эмбарго на импорт российской продукции - РИА Новости, 05.03.2022

Зеленский призвал США ввести эмбарго на импорт российской продукции

Владимир Зеленский в разговоре с конгрессменами США призвал лишить РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:57

2022-03-05T21:57

2022-03-05T21:57

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

втб

евросоюз

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в разговоре с конгрессменами США призвал лишить РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей российской продукции."Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле - ред.) (MFN status)", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.Отмечается, что Зеленский провел видеоконференцию с более чем 200 представителями обеих палат конгресса США от обеих партий.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776834065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, втб, евросоюз, вооруженные силы рф