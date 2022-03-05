Зеленский призвал США ввести эмбарго на импорт российской продукции
Зеленский призвал Конгресс США ввести эмбарго на импорт всей российской продукции
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в разговоре с конгрессменами США призвал лишить РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввести эмбарго на импорт всей российской продукции.
"Президент призвал усиливать санкционное давление на Россию. По мнению Владимира Зеленского, дополнительными действенными санкциями было бы эмбарго на импорт всей российской продукции и лишение статуса наибольшего благоприятствования (в торговле - ред.) (MFN status)", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что Зеленский провел видеоконференцию с более чем 200 представителями обеих палат конгресса США от обеих партий.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.