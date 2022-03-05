https://ria.ru/20220305/spetsoperatsiya-1776771283.html

Путин заявил, что Россия выполнит задачи спецоперации на Украине

Путин заявил, что Россия выполнит задачи спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Путин заявил, что Россия выполнит задачи спецоперации на Украине

У России хватит сил, чтобы выполнить задачи спецоперации на Украине действующими силами ВС РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:20

2022-03-05T16:20

2022-03-05T16:31

обострение ситуации в днр и лнр

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

украина

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. У России хватит сил, чтобы выполнить задачи спецоперации на Украине действующими силами ВС РФ, заявил президент РФ Владимир Путин."Достаточно нам сил и средств для того, чтобы решать эти задачи, которые мы перед собой ставим, силами профессиональной армии", - сказал Путин во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.,Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/dobrovoltsy-1776771969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, владимир путин, вооруженные силы рф, украина, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика