https://ria.ru/20220305/sotsobyazatelstva-1776755336.html

Минтруд заявил, что все соцобязательства государства выполняются

Минтруд заявил, что все соцобязательства государства выполняются - РИА Новости, 05.03.2022

Минтруд заявил, что все соцобязательства государства выполняются

Социальные обязательства государства выполняются, пенсии выплачиваются вовремя, зарплаты поступают в срок, заявило министерство труда и социальной защиты... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:35

2022-03-05T15:35

2022-03-05T15:41

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Социальные обязательства государства выполняются, пенсии выплачиваются вовремя, зарплаты поступают в срок, заявило министерство труда и социальной защиты России.В министерстве рассказали, что в соцсетях появилось сообщение о якобы распространённых от Минтруда разъяснениях о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом."Никаких подобных заявлений Минтруд не делал. Все социальные обязательства государства исполняются. Пенсии выплачиваются вовремя. Заработные платы поступают в срок. Мы ведем оперативный мониторинг ситуации на рынке труда и выплат заработных плат", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.В министерстве призвали россиян быть бдительными, ориентироваться на разъяснительные материалы министерства на сайте и в официальном телеграм-паблике.

https://ria.ru/20220228/banki-1775603101.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)