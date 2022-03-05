https://ria.ru/20220305/sotsobyazatelstva-1776755336.html
Минтруд заявил, что все соцобязательства государства выполняются
Минтруд заявил, что все соцобязательства государства выполняются - РИА Новости, 05.03.2022
Минтруд заявил, что все соцобязательства государства выполняются
Социальные обязательства государства выполняются, пенсии выплачиваются вовремя, зарплаты поступают в срок, заявило министерство труда и социальной защиты... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:35
2022-03-05T15:35
2022-03-05T15:41
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Социальные обязательства государства выполняются, пенсии выплачиваются вовремя, зарплаты поступают в срок, заявило министерство труда и социальной защиты России.В министерстве рассказали, что в соцсетях появилось сообщение о якобы распространённых от Минтруда разъяснениях о задержках зарплат и пенсий в связи с дефолтом."Никаких подобных заявлений Минтруд не делал. Все социальные обязательства государства исполняются. Пенсии выплачиваются вовремя. Заработные платы поступают в срок. Мы ведем оперативный мониторинг ситуации на рынке труда и выплат заработных плат", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.В министерстве призвали россиян быть бдительными, ориентироваться на разъяснительные материалы министерства на сайте и в официальном телеграм-паблике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
15:35 05.03.2022 (обновлено: 15:41 05.03.2022)
Минтруд заявил, что все соцобязательства государства выполняются
Минтруд заявил, что все социальные обязательства государства выполняются