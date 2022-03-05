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МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества
МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества - РИА Новости, 05.03.2022
МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества
Москва рассчитывает, что Еврокомиссия продолжит перечислять выплаты российским участникам программ приграничного сотрудничества, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:39
2022-03-05T18:40
россия
евросоюз
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
еврокомиссия
польша
литва
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Еврокомиссия продолжит перечислять выплаты российским участникам программ приграничного сотрудничества, заявили в МИД РФ.В российском дипведомстве отметили, что из пресс-релиза Европейской комиссии узнали о решении приостановить сотрудничество с Россией в рамках семи программ приграничного сотрудничества "Россия – Польша", "Россия – Литва", "Россия – Латвия", "Россия – Эстония", "Россия – Юго-Восточная Финляндия", "Карелия" и "Коларктик", а также многосторонней программы сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря". Официального уведомления об этом российская сторона к настоящему моменту не получила."Исходим из того, что Европейская комиссия имеет в виду лишь свой собственный вклад в бюджеты программ, перечисление же их российской части российским участникам должно быть продолжено. Внимательно проанализируем последствия такого решения Европейской комиссии и предпримем необходимые шаги для защиты интересов российских участников", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Также отмечается, что региональное сотрудничество традиционно рассматривалось и Россией, и государствами-членами ЕС как деполитизированный и взаимовыгодный инструмент взаимодействия, способствующий укреплению доверия и развитию контактов между людьми."Отказ наших соседей от приграничного сотрудничества способен порвать тысячи нитей контактов регионального и местного уровня, которые нарабатывались многие годы и являются живой тканью наших отношений", - подчеркнули в МИД РФ.Также в ведомстве напомнили, что названные программы не являются "собственностью" Евросоюза. "Они реализуются на принципах равноправия и совместного с Россией финансирования. Взнос нашей страны на текущие программы составляет более 90 млн евро, он полностью перечислен в бюджеты программ", - отметили в МИД РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/rusofobiya-1776792978.html
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россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), еврокомиссия, польша, литва
18:39 05.03.2022 (обновлено: 18:40 05.03.2022)
 
МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества

МИД призвал ЕК продолжить выплаты российским участникам по приграничному сотрудничеству

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Еврокомиссия продолжит перечислять выплаты российским участникам программ приграничного сотрудничества, заявили в МИД РФ.
В российском дипведомстве отметили, что из пресс-релиза Европейской комиссии узнали о решении приостановить сотрудничество с Россией в рамках семи программ приграничного сотрудничества "Россия – Польша", "Россия – Литва", "Россия – Латвия", "Россия – Эстония", "Россия – Юго-Восточная Финляндия", "Карелия" и "Коларктик", а также многосторонней программы сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря". Официального уведомления об этом российская сторона к настоящему моменту не получила.
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"Исходим из того, что Европейская комиссия имеет в виду лишь свой собственный вклад в бюджеты программ, перечисление же их российской части российским участникам должно быть продолжено. Внимательно проанализируем последствия такого решения Европейской комиссии и предпримем необходимые шаги для защиты интересов российских участников", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что региональное сотрудничество традиционно рассматривалось и Россией, и государствами-членами ЕС как деполитизированный и взаимовыгодный инструмент взаимодействия, способствующий укреплению доверия и развитию контактов между людьми.
"Отказ наших соседей от приграничного сотрудничества способен порвать тысячи нитей контактов регионального и местного уровня, которые нарабатывались многие годы и являются живой тканью наших отношений", - подчеркнули в МИД РФ.
Также в ведомстве напомнили, что названные программы не являются "собственностью" Евросоюза. "Они реализуются на принципах равноправия и совместного с Россией финансирования. Взнос нашей страны на текущие программы составляет более 90 млн евро, он полностью перечислен в бюджеты программ", - отметили в МИД РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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