18:39 05.03.2022 (обновлено: 18:40 05.03.2022)
МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества
МИД призвал ЕК продолжить выплаты российским участникам по приграничному сотрудничеству
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Еврокомиссия продолжит перечислять выплаты российским участникам программ приграничного сотрудничества, заявили в МИД РФ.
В российском дипведомстве отметили, что из пресс-релиза Европейской комиссии узнали о решении приостановить сотрудничество с Россией в рамках семи программ приграничного сотрудничества "Россия – Польша", "Россия – Литва", "Россия – Латвия", "Россия – Эстония", "Россия – Юго-Восточная Финляндия", "Карелия" и "Коларктик", а также многосторонней программы сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря". Официального уведомления об этом российская сторона к настоящему моменту не получила.
"Исходим из того, что Европейская комиссия имеет в виду лишь свой собственный вклад в бюджеты программ, перечисление же их российской части российским участникам должно быть продолжено. Внимательно проанализируем последствия такого решения Европейской комиссии и предпримем необходимые шаги для защиты интересов российских участников", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Также отмечается, что региональное сотрудничество традиционно рассматривалось и Россией, и государствами-членами ЕС как деполитизированный и взаимовыгодный инструмент взаимодействия, способствующий укреплению доверия и развитию контактов между людьми.
"Отказ наших соседей от приграничного сотрудничества способен порвать тысячи нитей контактов регионального и местного уровня, которые нарабатывались многие годы и являются живой тканью наших отношений", - подчеркнули в МИД РФ.
Также в ведомстве напомнили, что названные программы не являются "собственностью" Евросоюза. "Они реализуются на принципах равноправия и совместного с Россией финансирования. Взнос нашей страны на текущие программы составляет более 90 млн евро, он полностью перечислен в бюджеты программ", - отметили в МИД РФ.