https://ria.ru/20220305/sotrudnichestvo-1776814139.html

МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества

МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества - РИА Новости, 05.03.2022

МИД призвал ЕК продолжить выплаты по проектам приграничного сотрудничества

Москва рассчитывает, что Еврокомиссия продолжит перечислять выплаты российским участникам программ приграничного сотрудничества, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:39

2022-03-05T18:39

2022-03-05T18:40

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евросоюз

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Еврокомиссия продолжит перечислять выплаты российским участникам программ приграничного сотрудничества, заявили в МИД РФ.В российском дипведомстве отметили, что из пресс-релиза Европейской комиссии узнали о решении приостановить сотрудничество с Россией в рамках семи программ приграничного сотрудничества "Россия – Польша", "Россия – Литва", "Россия – Латвия", "Россия – Эстония", "Россия – Юго-Восточная Финляндия", "Карелия" и "Коларктик", а также многосторонней программы сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского моря". Официального уведомления об этом российская сторона к настоящему моменту не получила."Исходим из того, что Европейская комиссия имеет в виду лишь свой собственный вклад в бюджеты программ, перечисление же их российской части российским участникам должно быть продолжено. Внимательно проанализируем последствия такого решения Европейской комиссии и предпримем необходимые шаги для защиты интересов российских участников", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Также отмечается, что региональное сотрудничество традиционно рассматривалось и Россией, и государствами-членами ЕС как деполитизированный и взаимовыгодный инструмент взаимодействия, способствующий укреплению доверия и развитию контактов между людьми."Отказ наших соседей от приграничного сотрудничества способен порвать тысячи нитей контактов регионального и местного уровня, которые нарабатывались многие годы и являются живой тканью наших отношений", - подчеркнули в МИД РФ.Также в ведомстве напомнили, что названные программы не являются "собственностью" Евросоюза. "Они реализуются на принципах равноправия и совместного с Россией финансирования. Взнос нашей страны на текущие программы составляет более 90 млн евро, он полностью перечислен в бюджеты программ", - отметили в МИД РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/rusofobiya-1776792978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), еврокомиссия, польша, литва