Рособоронэкспорт примет участие в оружейной выставке в Саудовской Аравии
Рособоронэкспорт примет участие в оружейной выставке в Саудовской Аравии с 6 по 9 марта
Стенд АО "Рособоронэкспорт"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рособоронэкспорт примет участие в первой в Саудовской Аравии оружейной выставке World Defense Show, сообщили в субботу в пресс-службе компании.
Мероприятие пройдёт в столице королевства - Эр-Рияде с 6 по 9 марта.
"Рособоронэкспорт" впервые организует экспозицию предприятий российской оборонной промышленности на территории Королевства Саудовская Аравия. Актуальные новинки и наиболее востребованные образцы вооружения и военной техники будут представлены на дебютной выставке World Defense Show 2022. В рамках организованной Рособоронэкспортом на World Defense Show 2022 единой российской экспозиции свою продукцию представляют более 20 предприятий из состава крупнейших холдинговых компаний-производителей", - говорится в сообщении.
На своем стенде Рособоронэкспорт продемонстрирует образцы для всех видов вооруженных сил. В виде моделей компания покажет военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевой вертолет Ми-28НЭ и разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", малый ракетный корабль "Каракурт-Э", дизель-электрическую подводную лодку "Амур 1650", модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С" под распространенный в Саудовской Аравии калибр 155 мм.
Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта будут размещены модели защищенных автомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", а также комплекс борьбы с малоразмерными БЛА "Купол".
Ожидается, что на полях оружейного салона РОЭ проведет многочисленные переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества Саудовской Аравии, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. В ходе встреч предполагается обсудить дальнейшее развитие двустороннего военно-технического сотрудничества и совместные проекты по индустриальному партнерству.