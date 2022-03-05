https://ria.ru/20220305/rosoboroneksport-1776687455.html

Рособоронэкспорт примет участие в оружейной выставке в Саудовской Аравии

Рособоронэкспорт примет участие в оружейной выставке в Саудовской Аравии - РИА Новости, 05.03.2022

Рособоронэкспорт примет участие в оружейной выставке в Саудовской Аравии

Рособоронэкспорт примет участие в первой в Саудовской Аравии оружейной выставке World Defense Show, сообщили в субботу в пресс-службе компании. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:53

2022-03-05T11:53

2022-03-05T11:53

технологии

ближний восток

саудовская аравия

россия

рособоронэкспорт

в мире

оружие

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рособоронэкспорт примет участие в первой в Саудовской Аравии оружейной выставке World Defense Show, сообщили в субботу в пресс-службе компании.Мероприятие пройдёт в столице королевства - Эр-Рияде с 6 по 9 марта."Рособоронэкспорт" впервые организует экспозицию предприятий российской оборонной промышленности на территории Королевства Саудовская Аравия. Актуальные новинки и наиболее востребованные образцы вооружения и военной техники будут представлены на дебютной выставке World Defense Show 2022. В рамках организованной Рособоронэкспортом на World Defense Show 2022 единой российской экспозиции свою продукцию представляют более 20 предприятий из состава крупнейших холдинговых компаний-производителей", - говорится в сообщении.На своем стенде Рособоронэкспорт продемонстрирует образцы для всех видов вооруженных сил. В виде моделей компания покажет военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевой вертолет Ми-28НЭ и разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", малый ракетный корабль "Каракурт-Э", дизель-электрическую подводную лодку "Амур 1650", модернизированную самоходную гаубицу "Мста-С" под распространенный в Саудовской Аравии калибр 155 мм.Кроме того, на стенде Рособоронэкспорта будут размещены модели защищенных автомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-ВДВ", а также комплекс борьбы с малоразмерными БЛА "Купол".Ожидается, что на полях оружейного салона РОЭ проведет многочисленные переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества Саудовской Аравии, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. В ходе встреч предполагается обсудить дальнейшее развитие двустороннего военно-технического сотрудничества и совместные проекты по индустриальному партнерству.

https://ria.ru/20220218/lantset-1773465986.html

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773773823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, ближний восток, саудовская аравия, россия, рособоронэкспорт, в мире, оружие