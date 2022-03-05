https://ria.ru/20220305/rezhim-1776666366.html

Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины

Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины - РИА Новости, 05.03.2022

Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины

Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:38

2022-03-05T10:38

2022-03-05T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

днр

в мире

волноваха

денис пушилин

украина

мариуполь

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск."Нашим подразделениям все соответствующие команды по режиму тишины поданы, однако пока ни одного человека по гуманитарному коридору сегодня еще не прошли", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, украинские националисты могут не подчиниться приказам о режиме тишины и гуманитарных коридорах, есть риск, что процесс будет перечеркнут.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

волноваха

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

днр, в мире, волноваха, денис пушилин, украина, мариуполь