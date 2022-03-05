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Новости Подмосковья
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Около 250 млн рублей направят на развитие соцсферы и ЖКХ Подмосковья
Около 250 млн рублей направят на развитие соцсферы и ЖКХ Подмосковья - РИА Новости, 05.03.2022
Около 250 млн рублей направят на развитие соцсферы и ЖКХ Подмосковья
Власти Подмосковья выделят более 240 миллионов рублей на развитие ЖКХ и социально-культурной сферы. Средства направят в течение трех лет. Такое решение приняли... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:04
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Подмосковья выделят более 240 миллионов рублей на развитие ЖКХ и социально-культурной сферы. Средства направят в течение трех лет. Такое решение приняли в ходе заседания Мособлдумы, сообщил телеканал "360".Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике Тарас Ефимов заявил, что средства распределят в период с 2022 по 2024 год."Депутаты собирали наказы избирателей, затем внесли их на рассмотрение в наш комитет. Мы включили 399 мероприятий на 240,5 миллиона рублей", – отметил он.В сферу социальной политики планируют вложить более 134 миллионов рублей. При этом 110 миллионов будут направлены адресно. Например, для областной больницы Балашихи приобретут автомобиль за 1,5 миллиона рублей. Детскую спортивную площадку за 500 тысяч рублей также построят в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Можайске."Также часть денег направим на сферу здравоохранения – более 79 миллионов", – уточнил Ефимов.
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московская область (подмосковье)
10:04 05.03.2022 (обновлено: 10:05 05.03.2022)
 

Около 250 млн рублей направят на развитие соцсферы и ЖКХ Подмосковья

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинские работники в коридоре больницы
Медицинские работники в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Власти Подмосковья выделят более 240 миллионов рублей на развитие ЖКХ и социально-культурной сферы. Средства направят в течение трех лет. Такое решение приняли в ходе заседания Мособлдумы, сообщил телеканал "360".
Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой и экономической политике Тарас Ефимов заявил, что средства распределят в период с 2022 по 2024 год.
"Депутаты собирали наказы избирателей, затем внесли их на рассмотрение в наш комитет. Мы включили 399 мероприятий на 240,5 миллиона рублей", – отметил он.
В сферу социальной политики планируют вложить более 134 миллионов рублей. При этом 110 миллионов будут направлены адресно. Например, для областной больницы Балашихи приобретут автомобиль за 1,5 миллиона рублей. Детскую спортивную площадку за 500 тысяч рублей также построят в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Можайске.
"Также часть денег направим на сферу здравоохранения – более 79 миллионов", – уточнил Ефимов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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