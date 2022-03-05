https://ria.ru/20220305/priostanovka-1776751450.html
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России - РИА Новости, 05.03.2022
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России
Немецкие общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF приостанавливают работу из студий в России, сообщило издание Focus ONLINE. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:21
2022-03-05T15:21
2022-03-05T15:21
в мире
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
германия
ard
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Немецкие общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF приостанавливают работу из студий в России, сообщило издание Focus ONLINE.По информации издания, таким образом телеканалы реагируют на новые законы в России о наказании за распространение фейков о российских Вооруженных силах.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии, германия, ard
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России
Focus ONLINE: немецкие телеканалы ARD и ZDF приостанавливают вещание из студий в России