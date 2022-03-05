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Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России - РИА Новости, 05.03.2022
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России
Немецкие общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF приостанавливают работу из студий в России, сообщило издание Focus ONLINE. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:21
2022-03-05T15:21
в мире
владимир путин
россия
украина
санкции в отношении россии
германия
ard
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Немецкие общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF приостанавливают работу из студий в России, сообщило издание Focus ONLINE.По информации издания, таким образом телеканалы реагируют на новые законы в России о наказании за распространение фейков о российских Вооруженных силах.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.
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россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, санкции в отношении россии, германия, ard
15:21 05.03.2022
 
Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановят вещание из студий в России

Focus ONLINE: немецкие телеканалы ARD и ZDF приостанавливают вещание из студий в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня
Историческое здание Рейхстага (Германский бундестаг) в центре Берлина на Парижской площади и Берлинская телебашня - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Немецкие общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF приостанавливают работу из студий в России, сообщило издание Focus ONLINE.
По информации издания, таким образом телеканалы реагируют на новые законы в России о наказании за распространение фейков о российских Вооруженных силах.
Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:16
Би-би-си приостановила работу в России
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииГерманияARD
 
 
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