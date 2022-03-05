https://ria.ru/20220305/polsha-1776731987.html

Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США, заявил премьер

Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США, заявил премьер - РИА Новости, 05.03.2022

Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США, заявил премьер

Польша хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с госсекретарем... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:27

2022-03-05T14:27

2022-03-05T14:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

сша

россия

вооруженные силы рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152155/03/1521550304_0:333:4001:2583_1920x0_80_0_0_1f1cac627f1778d77aabb5906cf13447.jpg

ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Варшаве."У нас уже есть более 10 тысяч американских солдат и стараемся, чтобы их было как можно больше", - сказал Моравецкий.Блинкен заявил, что "согласился с необходимостью укрепления восточного фланга НАТО".Также Моравецкий сообщил, что обсудил с госсекретарем США "санкции, которые становятся все болезненнее для Москвы".Говоря о ситуации на Украине, польский премьер заявил, что "НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но мы хотим содействовать завершению этой войны и сохранению суверенитета Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/abrams-1776668809.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/polsha-1776591369.html

донецкая народная республика

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, нато