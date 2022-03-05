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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/polsha-1776731987.html
Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США, заявил премьер
Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США, заявил премьер - РИА Новости, 05.03.2022
Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США, заявил премьер
Польша хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с госсекретарем... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:27
2022-03-05T14:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
вооруженные силы рф
нато
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ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Варшаве."У нас уже есть более 10 тысяч американских солдат и стараемся, чтобы их было как можно больше", - сказал Моравецкий.Блинкен заявил, что "согласился с необходимостью укрепления восточного фланга НАТО".Также Моравецкий сообщил, что обсудил с госсекретарем США "санкции, которые становятся все болезненнее для Москвы".Говоря о ситуации на Украине, польский премьер заявил, что "НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но мы хотим содействовать завершению этой войны и сохранению суверенитета Украины".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/abrams-1776668809.html
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донецкая народная республика
сша
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, нато
14:27 05.03.2022
 
Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США, заявил премьер

Премьер Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя как можно больше войск США

© AP Photo / Czarek SokolowskiОткрытие базы ВВС США в Ласке, Польша.
Открытие базы ВВС США в Ласке, Польша. - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Открытие базы ВВС США в Ласке, Польша. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 мар - РИА Новости. Польша хочет разместить на своей территории как можно больше американских войск, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу в Варшаве.
"У нас уже есть более 10 тысяч американских солдат и стараемся, чтобы их было как можно больше", - сказал Моравецкий.
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Блинкен заявил, что "согласился с необходимостью укрепления восточного фланга НАТО".
Также Моравецкий сообщил, что обсудил с госсекретарем США "санкции, которые становятся все болезненнее для Москвы".
Говоря о ситуации на Украине, польский премьер заявил, что "НАТО не находится в состоянии войны с Россией, но мы хотим содействовать завершению этой войны и сохранению суверенитета Украины".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияВооруженные силы РФНАТО
 
 
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