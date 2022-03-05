https://ria.ru/20220305/pogoda-1776831530.html
В Астраханской области ввели режим повышенной готовности
В Астраханской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 05.03.2022
В Астраханской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Астраханской области, где из-за сильного ветра и снега с дождем, без света остаются уже 115 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:03
2022-03-05T20:03
2022-03-05T20:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Астраханской области, где из-за сильного ветра и снега с дождем, без света остаются уже 115 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.Сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду, а также снег с дождем начались в области в пятницу. К средине субботы без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона."Из-за разбушевавшейся стихии – дождя, снега и сильного ветра – в регионе введен режим повышенной готовности. Проводится Смс-оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.По данным на вечер субботы, без электроснабжения остаются 115 тысяч жителей. Под отключение света попали уже 80 населенных пунктов и 240 социально значимых объектов. В правобережной части Астрахани не работают системы водоснабжения и водоотведения, там организован подвоз воды.Кроме того, из-за отключения света в регионе не работают порядка 100 котельных. В этой связи принято решение организовать веерное подключение котельных с помощью дизельного топлива.К ликвидации последствий непогоды привлекли 75 бригад, более 220 человек и более 80 единиц техники.
https://ria.ru/20220304/svet-1776583632.html
https://ria.ru/20220219/uragan-1773772490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, астраханская область, россия, общество, погода
В Астраханской области ввели режим повышенной готовности
В Астраханской области ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра и снега
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Астраханской области, где из-за сильного ветра и снега с дождем, без света остаются уже 115 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
Сильный ветер с порывами до 32 метров в секунду, а также снег с дождем начались в области в пятницу. К средине субботы без света остались 112 тысяч человек в 43 населенных пунктах региона.
"Из-за разбушевавшейся стихии – дождя, снега и сильного ветра – в регионе введен режим повышенной готовности. Проводится Смс-оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.
По данным на вечер субботы, без электроснабжения остаются 115 тысяч жителей. Под отключение света попали уже 80 населенных пунктов и 240 социально значимых объектов. В правобережной части Астрахани
не работают системы водоснабжения и водоотведения, там организован подвоз воды.
Кроме того, из-за отключения света в регионе не работают порядка 100 котельных. В этой связи принято решение организовать веерное подключение котельных с помощью дизельного топлива.
К ликвидации последствий непогоды привлекли 75 бригад, более 220 человек и более 80 единиц техники.