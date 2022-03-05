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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 05.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, местами небольшой снег, порывистый ветер и около нуля ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:19
2022-03-05T08:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, порывистый ветер и около нуля ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия далекого циклона. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег. Днём в Москве около нуля, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
08:19 05.03.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидаются снег и порывистый ветер

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник коммунальной службы убирает снег . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, порывистый ветер и около нуля ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия далекого циклона. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег. Днём в Москве около нуля, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.
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3 марта, 15:57В России
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По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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