https://ria.ru/20220305/pogoda-1776643720.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 05.03.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода, местами небольшой снег, порывистый ветер и около нуля ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:19
2022-03-05T08:19
2022-03-05T08:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой снег, порывистый ветер и около нуля ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать северо-западная периферия далекого циклона. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдет небольшой снег. Днём в Москве около нуля, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/mart-1776289149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидаются снег и порывистый ветер