https://ria.ru/20220305/podkomissiya-1776720078.html

Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора

Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора - РИА Новости, 05.03.2022

Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, ее возглавил первый РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:44

2022-03-05T13:44

2022-03-05T13:44

экономика

эльвира набиуллина

денис мантуров

дмитрий патрушев

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает кабмин.Подкомиссия создана "для оперативного реагирования на изменение ситуации на внутренних рынках и будет реализовывать решения, в том числе принимаемые правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешних санкций", говорится в сообщении.Правкомиссия, которую возглавляет лично Мишустин, сейчас работает в режиме оперативного штаба, напоминает кабмин.В подкомиссию под руководством Белоусова вошли вице-премьеры Юрий Борисов и Александр Новак, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и его первый зам Валерий Сидоренко.Кроме того, в подкомиссию включены главы Минтруда, Минпромторга и Минсельхоза Антон Котяков, Денис Мантуров и Дмитрий Патрушев; министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов; министр транспорта Виталий Савельев, министр энергетики Николай Шульгинов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин; главы Минюста и Минцифры Константин Чуйченко и Максут Шадаев.В подкомиссию также вошли президент РСПП Александр Шохин и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html

https://ria.ru/20220303/ekonomika-1776236255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, эльвира набиуллина, денис мантуров, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, андрей белоусов