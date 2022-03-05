Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/podkomissiya-1776720078.html
Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора
Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора - РИА Новости, 05.03.2022
Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, ее возглавил первый РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:44
2022-03-05T13:44
экономика
эльвира набиуллина
денис мантуров
дмитрий патрушев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает кабмин.Подкомиссия создана "для оперативного реагирования на изменение ситуации на внутренних рынках и будет реализовывать решения, в том числе принимаемые правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешних санкций", говорится в сообщении.Правкомиссия, которую возглавляет лично Мишустин, сейчас работает в режиме оперативного штаба, напоминает кабмин.В подкомиссию под руководством Белоусова вошли вице-премьеры Юрий Борисов и Александр Новак, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и его первый зам Валерий Сидоренко.Кроме того, в подкомиссию включены главы Минтруда, Минпромторга и Минсельхоза Антон Котяков, Денис Мантуров и Дмитрий Патрушев; министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов; министр транспорта Виталий Савельев, министр энергетики Николай Шульгинов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин; главы Минюста и Минцифры Константин Чуйченко и Максут Шадаев.В подкомиссию также вошли президент РСПП Александр Шохин и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html
https://ria.ru/20220303/ekonomika-1776236255.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_8ab44dc6338ac0fdbac625b51de1058f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, денис мантуров, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский союз промышленников и предпринимателей, михаил мишустин, андрей белоусов
13:44 05.03.2022
 
Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финсектора

Белоусов возглавил правительственную подкомиссию по повышению устойчивости финсектора

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Дом правительства Российской Федерации в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает кабмин.
Подкомиссия создана "для оперативного реагирования на изменение ситуации на внутренних рынках и будет реализовывать решения, в том числе принимаемые правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях внешних санкций", говорится в сообщении.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 13:04
Песков назвал ситуацию в экономике экстраординарной
Правкомиссия, которую возглавляет лично Мишустин, сейчас работает в режиме оперативного штаба, напоминает кабмин.
В подкомиссию под руководством Белоусова вошли вице-премьеры Юрий Борисов и Александр Новак, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и его первый зам Валерий Сидоренко.
Кроме того, в подкомиссию включены главы Минтруда, Минпромторга и Минсельхоза Антон Котяков, Денис Мантуров и Дмитрий Патрушев; министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов; министр транспорта Виталий Савельев, министр энергетики Николай Шульгинов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин; главы Минюста и Минцифры Константин Чуйченко и Максут Шадаев.
В подкомиссию также вошли президент РСПП Александр Шохин и председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 13:11
Россия решит проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил Лавров
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаДенис МантуровДмитрий ПатрушевРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский союз промышленников и предпринимателейМихаил МишустинАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала