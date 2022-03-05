https://ria.ru/20220305/podderzhka-1776703787.html

Минцифры запустило сбор данных о срочных мерах поддержки для IT-компаний

Минцифры запустило сбор данных о срочных мерах поддержки для IT-компаний - РИА Новости, 05.03.2022

Минцифры запустило сбор данных о срочных мерах поддержки для IT-компаний

Минцифры РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки для IT-компаний, форму представители отрасли могут заполнить на портале "Госуслуг", сообщило... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:05

2022-03-05T13:05

2022-03-05T13:05

экономика

максим паршин

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минцифры РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки для IT-компаний, форму представители отрасли могут заполнить на портале "Госуслуг", сообщило министерство."Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале "Госуслуг", - говорится в сообщении.Как отмечает министерство, компаниям предлагается рассказать о проблемах и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Участники опроса также могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки."Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на "Госуслугах" запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.Власти РФ в среду объявили новые меры поддержки IT-отрасли. В частности, аккредитованные IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, смогут получать льготные кредиты по ставке не больше 3%, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы граждане РФ получат право на отсрочку от армии и смогут оформить льготную ипотеку.

https://ria.ru/20220303/it-kompanii-1776269627.html

https://ria.ru/20220302/it-1776138865.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, максим паршин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)