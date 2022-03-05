Минцифры запустило сбор данных о срочных мерах поддержки для IT-компаний
Минцифры запустило сбор данных о срочных мерах поддержки для IT-компаний на "Госуслугах"
Официальный интернет-портал государственных услуг
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Минцифры РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки для IT-компаний, форму представители отрасли могут заполнить на портале "Госуслуг", сообщило министерство.
"Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям. Соответствующую форму представители отрасли могут заполнить на портале "Госуслуг", - говорится в сообщении.
Как отмечает министерство, компаниям предлагается рассказать о проблемах и сообщить о необходимых ресурсах для их решения. Участники опроса также могут предложить для реализации новые проекты и меры поддержки.
"Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на "Госуслугах" запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки", - сказал замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.
Власти РФ в среду объявили новые меры поддержки IT-отрасли. В частности, аккредитованные IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, смогут получать льготные кредиты по ставке не больше 3%, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы граждане РФ получат право на отсрочку от армии и смогут оформить льготную ипотеку.