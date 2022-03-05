https://ria.ru/20220305/ogon-1776703467.html

Обслуживание Вечного огня на Красной площади

Обслуживание Вечного огня на Красной площади - РИА Новости, 05.03.2022

Обслуживание Вечного огня на Красной площади

В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:49

2022-03-05T12:49

2022-03-05T12:49

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В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.

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2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обслуживание Вечного огня на Красной площади В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале. 2022-03-05T12:49 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

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