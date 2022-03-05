Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/ogon-1776703467.html
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
Обслуживание Вечного огня на Красной площади - РИА Новости, 05.03.2022
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:49
2022-03-05T12:49
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776702655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6b4e3f943609d4f930f91eff6e893b3.jpg
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алиса Абакумова
Алиса Абакумова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.
2022-03-05T12:49
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776702655_248:0:1688:1080_1920x0_80_0_0_d69afd2f18f7ad0dcc875b6ba07fb7e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, видео
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.
2022-03-05T12:49
true
PT1M03S
12:49 05.03.2022
 

Обслуживание Вечного огня на Красной площади

Читать ria.ru в
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.
 
Видео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала