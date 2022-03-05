https://ria.ru/20220305/ogon-1776703467.html
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
Обслуживание Вечного огня на Красной площади - РИА Новости, 05.03.2022
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:49
2022-03-05T12:49
2022-03-05T12:49
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В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обслуживание Вечного огня на Красной площади
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.
2022-03-05T12:49
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PT1M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.
2022-03-05T12:49
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PT1M03S
Обслуживание Вечного огня на Красной площади
В Москве провели обслуживание Вечного огня на Красной площади. Это не просто техническое мероприятие, а настоящее событие со своими правилами и ритуалом. Узнайте, как это происходит в нашем материале.