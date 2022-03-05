https://ria.ru/20220305/odobrenie-1776836202.html

Турция получила одобрение Запада на канал связи с Россией, заявила Анкара

Турция получила одобрение Запада на канал связи с Россией, заявила Анкара - РИА Новости, 05.03.2022

Турция получила одобрение Запада на канал связи с Россией, заявила Анкара

Турция получила от западных союзников одобрение на то, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с Россией, сообщил официальный представитель президента... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:25

2022-03-05T20:25

2022-03-05T20:25

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АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Турция получила от западных союзников одобрение на то, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с Россией, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."США вместе с другими союзниками по НАТО начали вводить ряд серьезных экономических санкций против России. Мы уже выражали свою позицию по этому вопросу (что Анкара не планирует санкции против России – ред.). У нас очень особые отношения с Россией, у нас также особые отношения с Украиной. Оба являются нашими морскими соседями. Мы считаем, что очень важно - поговорить с обеими сторонами. Когда мы задали вопрос "Кто будет разговаривать с Россией, если все разорвут мосты?", наши западные союзники дали одобрение, ответив, что для всех крайне важно, чтобы Турция оставляла этот канал открытым. Мы за продолжение переговоров, за открытие коридоров, за эвакуацию и, надеюсь, за прекращение этой войны. Поэтому сохранение позиции Турции является нашей главной задачей сейчас. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками по НАТО и другими соседними и союзными странами по этому вопросу", - приводит слова Калына телеканал TRT Haber.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, вооруженные силы рф, россия, реджеп тайип эрдоган, турция