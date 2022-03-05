https://ria.ru/20220305/obstrel-1776688493.html

ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:55

2022-03-05T11:55

2022-03-05T12:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.45.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/azov-1776680585.html

горловка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка