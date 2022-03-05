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В Вильнюсе напали на российского дипломата
В Вильнюсе напали на российского дипломата - РИА Новости, 05.03.2022
В Вильнюсе напали на российского дипломата
В Вильнюсе напали на российского дипломата; кроме того, предпринимались попытки давления на посла. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:12
2022-03-05T20:54
вильнюс
россия
литва
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Вильнюсе напали на российского дипломата; кроме того, предпринимались попытки давления на посла. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, принимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.Как отметила Захарова, Москва предупредила Литву, Латвию и Эстонию об ответственности за развязанный ими "антироссийский психоз"."От компетентных органов этих стран требуем принять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников", — добавила она.Несколько дней назад мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что улица, на которой находится посольство России в Литве, переименуют в улицу "Героев Украины". По его словам, визитная карточка каждого работника российского посольства теперь должна "будет почтить героев Украины".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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вильнюс, россия, литва, в мире, мария захарова
19:12 05.03.2022 (обновлено: 20:54 05.03.2022)
 
В Вильнюсе напали на российского дипломата

Захарова: в Вильнюсе напали на российского дипломата

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Вильнюсе напали на российского дипломата; кроме того, предпринимались попытки давления на посла. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, принимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны", — говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Как отметила Захарова, Москва предупредила Литву, Латвию и Эстонию об ответственности за развязанный ими "антироссийский психоз".
"От компетентных органов этих стран требуем принять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников", — добавила она.
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Несколько дней назад мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что улица, на которой находится посольство России в Литве, переименуют в улицу "Героев Украины". По его словам, визитная карточка каждого работника российского посольства теперь должна "будет почтить героев Украины".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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