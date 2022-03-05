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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/naemniki-1776813762.html
В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину
В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину - РИА Новости, 05.03.2022
В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину
Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в субботу в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:37
2022-03-05T18:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в субботу в МИД РФ."Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью "конфликта на Украине", альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений. Отдельные страны-члены потворствуют отправке наемников, в том числе из "бывших военнослужащих", для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений",- подчеркнула она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В последние дни февраля Владимир Зеленский призвал сформировать иностранный легион, в который вошли бы добровольцы из других государств. Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим, а президент Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, на которых заметно, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато, ситуация в днр и лнр
18:37 05.03.2022 (обновлено: 18:52 05.03.2022)
 
В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину

МИД: страны, отправляющие наемников на Украину, — соучастники военных преступлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в субботу в МИД РФ.
"Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью "конфликта на Украине", альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений. Отдельные страны-члены потворствуют отправке наемников, в том числе из "бывших военнослужащих", для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений",- подчеркнула она.
Брошенные позиции Вооруженных сил Украины на территории пионерлагеря Юный ленинец. - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии заявили, что на Украину выехали правые экстремисты
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В последние дни февраля Владимир Зеленский призвал сформировать иностранный легион, в который вошли бы добровольцы из других государств. Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим, а президент Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, на которых заметно, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Иностранные наемники совершают диверсии на российские колонны – Минобороны РФ
3 марта, 16:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наемники на Украине нападают на российские колонны, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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