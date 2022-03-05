https://ria.ru/20220305/naemniki-1776813762.html

В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину

В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину - РИА Новости, 05.03.2022

В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину

Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в субботу в МИД РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:37

2022-03-05T18:37

2022-03-05T18:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Страны, потворствующие отправке наемников на Украину, становятся соучастниками военных преступлений, заявили в субботу в МИД РФ."Несмотря на заявления о том, что НАТО не является частью "конфликта на Украине", альянс продолжает оказывать содействие киевскому режиму, в том числе поставками вооружений. Отдельные страны-члены потворствуют отправке наемников, в том числе из "бывших военнослужащих", для участия в боевых действиях на стороне националистических формирований", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. "Тем самым власти этих стран становятся соучастниками военных преступлений",- подчеркнула она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В последние дни февраля Владимир Зеленский призвал сформировать иностранный легион, в который вошли бы добровольцы из других государств. Минобороны РФ призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим, а президент Владимир Путин сообщил, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, на которых заметно, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нато, ситуация в днр и лнр