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В турецком Минобороны выступили против спекуляций с Конвенцией Монтре
В турецком Минобороны выступили против спекуляций с Конвенцией Монтре - РИА Новости, 05.03.2022
В турецком Минобороны выступили против спекуляций с Конвенцией Монтре
Спекуляции с Конвенцией Монтре не принесут пользы никому, Турция выступает за доверие и стабильность, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:37
2022-03-05T11:37
в мире
дарданеллы
босфор
турция
хулуси акар
россия
украина
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Спекуляции с Конвенцией Монтре не принесут пользы никому, Турция выступает за доверие и стабильность, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил ранее, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы."Будучи страной с самым протяженным побережьем на Черном море, мы с самого начала выступали здесь за мир, спокойствие и стабильность. Мы снова выражаем ту же позицию и принцип. Мы продолжаем наши контакты в рамках этого принципа. Главное для Турции - доверие и стабильность. Мы сделали свою часть в этом отношении. Поэтому каждый должен знать, что статус Монтрё является важной основой для всех прибрежных стран, всего региона и всего мира. Спекуляции вокруг Монтрё никому не принесут пользы", - сказал Акар журналистам.Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/korabl-1775949996.html
https://ria.ru/20220228/turtsiya-1775476274.html
https://ria.ru/20220225/bosfor-1775171086.html
дарданеллы
босфор
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в мире, дарданеллы, босфор, турция, хулуси акар, россия, украина
11:37 05.03.2022
 
В турецком Минобороны выступили против спекуляций с Конвенцией Монтре

Министр обороны Турции Акар: Анкара выступает за доверие и стабильность

CC0 / JLB1988 / Пролив БосфорВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
CC0 / JLB1988 / Пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор
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АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Спекуляции с Конвенцией Монтре не принесут пользы никому, Турция выступает за доверие и стабильность, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил ранее, что Турция предупредила все прибрежные и неприбрежные страны о недопуске военных кораблей через свои проливы.
Фрегат ВМФ России Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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"Будучи страной с самым протяженным побережьем на Черном море, мы с самого начала выступали здесь за мир, спокойствие и стабильность. Мы снова выражаем ту же позицию и принцип. Мы продолжаем наши контакты в рамках этого принципа. Главное для Турции - доверие и стабильность. Мы сделали свою часть в этом отношении. Поэтому каждый должен знать, что статус Монтрё является важной основой для всех прибрежных стран, всего региона и всего мира. Спекуляции вокруг Монтрё никому не принесут пользы", - сказал Акар журналистам.
Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
Измирский залив - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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В Турции обсудят требование Украины закрыть проливы для российских кораблей
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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В миреДарданеллыБосфорТурцияХулуси АкарРоссияУкраина
 
 
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