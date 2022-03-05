https://ria.ru/20220305/modernizatsiya-1776716566.html

В Липецкой области до конца 2022 года модернизируют пять школ искусств

В Липецкой области до конца 2022 года модернизируют пять школ искусств - РИА Новости, 05.03.2022

В Липецкой области до конца 2022 года модернизируют пять школ искусств

В Липецкой области в текущем году модернизируют пять школ искусств, а до 2024 года еще 37 школ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:36

2022-03-05T13:36

2022-03-05T13:36

липецкая область

липецк

елец

общество

игорь артамонов

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776717187_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_b5a4a3d1735606a865c334d0df5ccd30.jpg

ЛИПЕЦК, 5 мар – РИА Новости. В Липецкой области в текущем году модернизируют пять школ искусств, а до 2024 года еще 37 школ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, обновление материальной базы школ для творческих детей проходит в рамках национального проекта "Культура". На эти цели из федерального бюджета направлено почти 150 миллионов рублей.На днях аккордеон, два баяна, заказная хроматическая гармонь и струнно-смычковые инструменты поступили в детскую школу искусств №3 Ельца. Школа искусств №7 в Липецке получила от тульских мастеров баян, а в школу №2 в Липецке завезли оргтехнику, новую мебель и мольберты."Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития её творческих способностей – наша общая задача", - отметил Артамонов.Губернатор напомнил, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Культура" была проведена модернизация четырех детских школ искусств - в селах Борино, Красное, Хлевное и в городе Липецке. На капремонт и реконструкцию зданий на условиях софинансирования было направлено 92,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220301/olimpiada-1775893376.html

липецк

елец

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, елец, общество, игорь артамонов, липецкая область