https://ria.ru/20220305/modernizatsiya-1776716566.html
В Липецкой области до конца 2022 года модернизируют пять школ искусств
В Липецкой области до конца 2022 года модернизируют пять школ искусств - РИА Новости, 05.03.2022
В Липецкой области до конца 2022 года модернизируют пять школ искусств
В Липецкой области в текущем году модернизируют пять школ искусств, а до 2024 года еще 37 школ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:36
2022-03-05T13:36
2022-03-05T13:36
липецкая область
липецк
елец
общество
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 5 мар – РИА Новости. В Липецкой области в текущем году модернизируют пять школ искусств, а до 2024 года еще 37 школ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, обновление материальной базы школ для творческих детей проходит в рамках национального проекта "Культура". На эти цели из федерального бюджета направлено почти 150 миллионов рублей.На днях аккордеон, два баяна, заказная хроматическая гармонь и струнно-смычковые инструменты поступили в детскую школу искусств №3 Ельца. Школа искусств №7 в Липецке получила от тульских мастеров баян, а в школу №2 в Липецке завезли оргтехнику, новую мебель и мольберты."Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития её творческих способностей – наша общая задача", - отметил Артамонов.Губернатор напомнил, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Культура" была проведена модернизация четырех детских школ искусств - в селах Борино, Красное, Хлевное и в городе Липецке. На капремонт и реконструкцию зданий на условиях софинансирования было направлено 92,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220301/olimpiada-1775893376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, елец, общество, игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 5 мар – РИА Новости. В Липецкой области в текущем году модернизируют пять школ искусств, а до 2024 года еще 37 школ и два колледжа искусств получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, обновление материальной базы школ для творческих детей проходит в рамках национального проекта "Культура". На эти цели из федерального бюджета направлено почти 150 миллионов рублей.
На днях аккордеон, два баяна, заказная хроматическая гармонь и струнно-смычковые инструменты поступили в детскую школу искусств №3 Ельца
. Школа искусств №7 в Липецке
получила от тульских мастеров баян, а в школу №2 в Липецке завезли оргтехнику, новую мебель и мольберты.
"Дети во всех районах должны иметь доступ к ценностям культуры. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание условий для развития её творческих способностей – наша общая задача", - отметил Артамонов.
Губернатор напомнил, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта "Культура" была проведена модернизация четырех детских школ искусств - в селах Борино, Красное, Хлевное и в городе Липецке. На капремонт и реконструкцию зданий на условиях софинансирования было направлено 92,1 миллиона рублей.