https://ria.ru/20220305/mishustin-1776797194.html

Россия справится со всеми вызовами, заявил Мишустин

Россия справится со всеми вызовами, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.03.2022

Россия справится со всеми вызовами, заявил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о нынешнем сложном периоде для России и эффективных мерах, которых ждут от кабмина, заверил, что "мы все... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:35

2022-03-05T17:35

2022-03-05T17:49

в мире

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, говоря о нынешнем сложном периоде для России и эффективных мерах, которых ждут от кабмина, заверил, что "мы все преодолеем, справимся со всеми вызовами"."Сегодня все люди ждут от нас эффективных и быстрых мер, которые помогут стране пройти этот очень сложный период. И мы вместе должны сделать все необходимое для развития нашей экономики, социальной сферы. Все преодолеем. Справимся со всеми вызовами", - сказал он, поздравляя с 8 марта женщин вице-премьеров, руководителей и заместителей министерств и ведомств, представительниц аппарата правительства.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220302/ekonomika-1776046797.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, михаил мишустин, россия