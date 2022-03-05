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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776738350.html
В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины
В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины - РИА Новости, 05.03.2022
В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины
Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины, заявил в субботу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:39
2022-03-05T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
волноваха
мариуполь
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По позициям российских Вооруженных сил в 10 часов 8 минут из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь велся с 10 часов 11 минут до 10 часов 21-й минуты. В 10 часов 39 минут в Мариуполе взорван жилой дом, под завалами которого могут находиться до 200 человек, в том числе старики и дети", - сказал он.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
волноваха
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в мире, россия, волноваха, мариуполь
14:39 05.03.2022 (обновлено: 14:49 05.03.2022)
 
В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины

В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя и Волновахи во время режима тишины

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По позициям российских Вооруженных сил в 10 часов 8 минут из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь велся с 10 часов 11 минут до 10 часов 21-й минуты. В 10 часов 39 минут в Мариуполе взорван жилой дом, под завалами которого могут находиться до 200 человек, в том числе старики и дети", - сказал он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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