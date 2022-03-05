https://ria.ru/20220305/mariupol-1776738350.html

В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины

В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины - РИА Новости, 05.03.2022

В Минобороны рассказали об обстрелах из Мариуполя во время режима тишины

Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины, заявил в субботу начальник Национального центра управления... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:39

2022-03-05T14:39

2022-03-05T14:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

волноваха

мариуполь

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские военные были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу режима тишины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По позициям российских Вооруженных сил в 10 часов 8 минут из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, а из Волновахи непрерывный огонь велся с 10 часов 11 минут до 10 часов 21-й минуты. В 10 часов 39 минут в Мариуполе взорван жилой дом, под завалами которого могут находиться до 200 человек, в том числе старики и дети", - сказал он.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/natsbatalony-1776735450.html

россия

волноваха

мариуполь

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Дарья Буймова

в мире, россия, волноваха, мариуполь