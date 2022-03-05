https://ria.ru/20220305/mariupol-1776696278.html

Власти ДНР выяснят информацию о пострадавших при взрыве в Мариуполе

Власти ДНР выяснят информацию о пострадавших при взрыве в Мариуполе - РИА Новости, 05.03.2022

Власти ДНР выяснят информацию о пострадавших при взрыве в Мариуполе

Власти ДНР выясняют информацию о пострадавших при взрыве в Мариуполе, намерены задействовать беспилотные летальные аппараты, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:28

2022-03-05T12:28

2022-03-05T12:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

эдуард басурин

луганская народная республика

киев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти ДНР выясняют информацию о пострадавших при взрыве в Мариуполе, намерены задействовать беспилотные летальные аппараты, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее он сообщил, что боевики "Азова" привели в действие взрывное устройство в Мариуполе на Бульваре Меотиды, под завалами в подвале до 200 человек, в том числе дети."Сейчас информация готовится, собирается. Пытаемся задействовать и беспилотные летальные аппараты, чтобы выяснить в каком состоянии, что там находится и, по возможности, предоставить помощь и поддержку", - сказала в эфире телеканала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, город с населением более 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 28 февраля заявил, что силы республики подходят к городу и скоро он будет блокирован.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/vzryv-1776679645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, эдуард басурин, луганская народная республика, киев, россия, вооруженные силы рф