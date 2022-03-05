https://ria.ru/20220305/mariupol-1776667967.html
Детали эвакуации Мариуполя прорабатываются, заявила украинская сторона
Детали эвакуации Мариуполя прорабатываются, заявила украинская сторона - РИА Новости, 05.03.2022
Детали эвакуации Мариуполя прорабатываются, заявила украинская сторона
Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Павло Кириленко после заявления Минобороны РФ об объявлении режима тишины сообщил, что... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:45
2022-03-05T10:45
2022-03-05T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военной администрации Павло Кириленко после заявления Минобороны РФ об объявлении режима тишины сообщил, что детали эвакуации жителей Волновахи и Мариуполя прорабатываются."Вниманию жителей Волновахи и Мариуполя. Что касается эвакуации. В настоящее время есть подтверждение режима тишины с 9 часов. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация", - написал он на своей странице в Facebook.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.Накануне Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самоё тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776664849.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Детали эвакуации Мариуполя прорабатываются, заявила украинская сторона
Подконтрольная Киеву администрация: детали эвакуации Волновахи и Мариуполя прорабатываются