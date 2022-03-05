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ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий, заявили в ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий, заявили в ЛНР
Украинские войска выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:35
2022-03-05T12:35
2022-03-05T12:47
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Донецкий в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 12.25 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Новотошковское в район н.п. Донецкий: миномет 120 мм (15 мин)", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/lnr-1776661534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
12:35 05.03.2022 (обновлено: 12:47 05.03.2022)
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий, заявили в ЛНР
Представительство ЛНР заявило об обстреле населенного пункта Донецкий со стороны ВСУ