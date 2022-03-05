Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/kontsessii-1776645284.html
Прокуратура не нашла нарушений в концессиях Новосибирской области
Прокуратура не нашла нарушений в концессиях Новосибирской области - РИА Новости, 05.03.2022
Прокуратура не нашла нарушений в концессиях Новосибирской области
Прокуратура не выявила нарушений при заключении концессий правительством Новосибирской области в 2020 и 2021 годах, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:38
2022-03-05T12:07
денис майданов
новосибирская область
обь
госдума рф
генеральная прокуратура рф
уфас
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Прокуратура не выявила нарушений при заключении концессий правительством Новосибирской области в 2020 и 2021 годах, сообщает в субботу пресс-служба облправительства.Прокуратура Новосибирской области совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону в январе-феврале 2022 года провела проверку соблюдения закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений правительством Новосибирской области. Основанием для проверки стало поручение Генпрокуратуры РФ, а также обращение депутата Госдумы РФ Дениса Майданова."Целью проверки была оценка исполнения требований закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Предметом проверки – исполнение правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства и законодательства о концессионных соглашениях. В ходе проведения проверки нарушений закона не выявлено", - говорится в сообщении.В Новосибирской области с помощью механизмов государственно-частного партнерства реализуется несколько инфраструктурных проектов, среди них строительство школ, поликлиник и четвертого моста через Обь.
https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html
новосибирская область
обь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис майданов, новосибирская область, обь, госдума рф, генеральная прокуратура рф, уфас, экономика
08:38 05.03.2022 (обновлено: 12:07 05.03.2022)
 

Прокуратура не нашла нарушений в концессиях Новосибирской области

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Прокуратура не выявила нарушений при заключении концессий правительством Новосибирской области в 2020 и 2021 годах, сообщает в субботу пресс-служба облправительства.
Прокуратура Новосибирской области совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону в январе-феврале 2022 года провела проверку соблюдения закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений правительством Новосибирской области. Основанием для проверки стало поручение Генпрокуратуры РФ, а также обращение депутата Госдумы РФ Дениса Майданова.
"Целью проверки была оценка исполнения требований закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Предметом проверки – исполнение правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства и законодательства о концессионных соглашениях. В ходе проведения проверки нарушений закона не выявлено", - говорится в сообщении.
В Новосибирской области с помощью механизмов государственно-частного партнерства реализуется несколько инфраструктурных проектов, среди них строительство школ, поликлиник и четвертого моста через Обь.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:04
Более 270 млн рублей резервфонда направят на капремонт новосибирских школ
 
Денис МайдановНовосибирская областьОбьГосдума РФГенеральная прокуратура РФУФАСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала