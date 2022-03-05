https://ria.ru/20220305/kontsessii-1776645284.html

Прокуратура не нашла нарушений в концессиях Новосибирской области

Прокуратура не нашла нарушений в концессиях Новосибирской области - РИА Новости, 05.03.2022

Прокуратура не нашла нарушений в концессиях Новосибирской области

Прокуратура не выявила нарушений при заключении концессий правительством Новосибирской области в 2020 и 2021 годах, сообщает в субботу пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:38

2022-03-05T08:38

2022-03-05T12:07

денис майданов

новосибирская область

обь

госдума рф

генеральная прокуратура рф

уфас

экономика

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НОВОСИБИРСК, 5 мар – РИА Новости. Прокуратура не выявила нарушений при заключении концессий правительством Новосибирской области в 2020 и 2021 годах, сообщает в субботу пресс-служба облправительства.Прокуратура Новосибирской области совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону в январе-феврале 2022 года провела проверку соблюдения закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений правительством Новосибирской области. Основанием для проверки стало поручение Генпрокуратуры РФ, а также обращение депутата Госдумы РФ Дениса Майданова."Целью проверки была оценка исполнения требований закона при заключении в 2020-2021 годах концессионных соглашений по инициативе концессионера. Предметом проверки – исполнение правительством Новосибирской области антимонопольного законодательства и законодательства о концессионных соглашениях. В ходе проведения проверки нарушений закона не выявлено", - говорится в сообщении.В Новосибирской области с помощью механизмов государственно-частного партнерства реализуется несколько инфраструктурных проектов, среди них строительство школ, поликлиник и четвертого моста через Обь.

https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

денис майданов, новосибирская область, обь, госдума рф, генеральная прокуратура рф, уфас, экономика