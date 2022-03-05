В Хабаровске в очередной раз "заминировали" школы
В Хабаровске поступило сообщение о "минировании" здания мэрии и 70 школ
ХАБАРОВСК, 5 мар - РИА Новости. Здание мэрии и все 70 городских школ в очередной раз "заминировали" в Хабаровске, люди эвакуированы, идут проверки, сообщает горадминистрация.
"Сообщение о "минировании" поступило на электронную почту администрации города, 70 школ и мэрию эвакуировали в Хабаровске. После сигнала сотрудники мэрии незамедлительно покинули здание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети из 70 школ эвакуированы под присмотром педагогов. Младшеклассники вместе с преподавателями отправились в тёплые здания неподалеку от учебных учреждений. "Продолжение учебного процесса будет корректироваться по мере прохождения проверок кинологами", - добавляется в сообщении.
С начала года это уже пятый случай "минирования" школ и второй раз сообщается о заложенной бомбе в мэрию. Все заявления после проверок оказались ложными. Волна "минирований" по России началась в 2019 году. Сообщения никогда не подтверждались.
Управление ФСБ России в феврале отчиталось о задержании 14 "минеров" на территории страны и на Украине. Они работали из разных регионов России, а их глава, по версии следствия, - 19-летний житель Киева. Кибертеррористы угрожали взорвать объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Все задержанные - участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег. Заведены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание - от трех до восьми лет тюрьмы. Поиск остальных кибертеррористов продолжается, уточняли в ФСБ.
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