https://ria.ru/20220305/khabarovsk-1776637263.html

В Хабаровске в очередной раз "заминировали" школы

В Хабаровске в очередной раз "заминировали" школы - РИА Новости, 05.03.2022

В Хабаровске в очередной раз "заминировали" школы

Здание мэрии и все 70 городских школ в очередной раз "заминировали" в Хабаровске, люди эвакуированы, идут проверки, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T04:37

2022-03-05T04:37

2022-03-05T04:37

происшествия

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 5 мар - РИА Новости. Здание мэрии и все 70 городских школ в очередной раз "заминировали" в Хабаровске, люди эвакуированы, идут проверки, сообщает горадминистрация.Отмечается, что дети из 70 школ эвакуированы под присмотром педагогов. Младшеклассники вместе с преподавателями отправились в тёплые здания неподалеку от учебных учреждений. "Продолжение учебного процесса будет корректироваться по мере прохождения проверок кинологами", - добавляется в сообщении.С начала года это уже пятый случай "минирования" школ и второй раз сообщается о заложенной бомбе в мэрию. Все заявления после проверок оказались ложными. Волна "минирований" по России началась в 2019 году. Сообщения никогда не подтверждались.Управление ФСБ России в феврале отчиталось о задержании 14 "минеров" на территории страны и на Украине. Они работали из разных регионов России, а их глава, по версии следствия, - 19-летний житель Киева. Кибертеррористы угрожали взорвать объекты образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры. Все задержанные - участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. Они занимаются вызовом спецслужб на ложные адреса или под ложным предлогом. Цель сообществ - дестабилизация обстановки, вымогательство денег. Заведены уголовные дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание - от трех до восьми лет тюрьмы. Поиск остальных кибертеррористов продолжается, уточняли в ФСБ.

https://ria.ru/20220301/minirovanie-1775779919.html

хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровск, россия