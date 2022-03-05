https://ria.ru/20220305/gumpomosch-1776760384.html

Власти ДНР организовали доставку гуманитарной помощи в пригород Мариуполя

Власти ДНР организовали доставку гуманитарной помощи в пригород Мариуполя - РИА Новости, 05.03.2022

Власти ДНР организовали доставку гуманитарной помощи в пригород Мариуполя

Власти Донецкой народной республики организовали доставку гуманитарной помощи в освобожденный от украинских войск населённый пункт Талаковка в пригороде... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:54

2022-03-05T15:54

2022-03-05T22:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

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ТАЛАКОВКА, 5 мар - РИА Новости. Власти Донецкой народной республики организовали доставку гуманитарной помощи в освобожденный от украинских войск населённый пункт Талаковка в пригороде Мариуполя, передаёт корреспондент РИА Новости.Министерство чрезвычайных ситуаций и правительство ДНР организовали доставку продуктов питания и товаров первой необходимости. Люди оставляют паспортные данные, получают продукты питания и могут рассказать, в чем они ещё нуждаются.В субботу штаб территориальной обороны ДНР заявил, что по состоянию на субботу освобождены уже 39 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск. В их числе и Талаковка.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Раздача российской гуманитарной помощи в Мелитополе 3-4 марта т.г. в г. Мелитополе на площади "Победы" организована выдача гуманитарной помощи местным жителям (приложение). При этом в г. Херсоне националисты по заданию СБУ пытаются сорвать аналогичную акцию. Народное ополчение установило организаторов и в ближайшее время они будут задержаны. ФСБ РФ 2022-03-05T15:54 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия